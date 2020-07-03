«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Кучаев допустят осечку в Грозном

«Армейцы» одержали важнейшую победу над «Спартаком», но «Ахмат» сейчас в порядке.

4 июля «Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 4 июля «Ахмат» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (04.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, даже «Краснодар» наконец-то сыграл. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 4 июля, сразу пятью матчами. В 20:30 мск в Грозном «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» начнёт выяснять отношения с ЦСКА.

Подопечные Игоря Шалимова заметно приободрились, набрав после рестарта сезона семь очков из девяти возможных. Больше того — они имели серьёзные основания рассчитывать на максимальный результат, но не сумели дожать в родных стенах «Сочи» (1:1). Преимущество было солидным, а вот завершение подкачало.

Но и так получается очень даже неплохо. Сперва грозненцы одолели на выезде «Крылья Советов» (4:2): плохо смотрелись в первом тайме, пропустили, а после перерыва соперник натурально встал и получил четыре гола за 15 минут. Довести игру до победы оставалось делом техники.

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В среду досталось тульскому «Арсеналу» (3:1). В дебюте сработала контратака, а два оставшихся мяча «канониры» привезли себе сами. Теперь положение «Ахмата» стало куда более комфортным: 27 очков в 25 турах и 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Стыки в этом году отменили, так что шансы остаться в элите хорошие.

ЦСКА пережил очень непростой период, но выправил ситуацию. 0:4 от «Зенита» на своём поле стали сильным ударом. И всё же удалось выдать равную игру с «Динамо» под руководством Сергея Овчинникова (0:0), а затем одержать важнейшую победу в родных стенах над «Спартаком» (2:0).

Дело тут даже не в статусе дерби, а в турнирной таблице. Успех позволил красно-синим закрепиться на пятой строчке. Отставание от ближайших преследователей составляет восемь очков, хотя у «Динамо» есть игра в запасе. Побороться за Лигу чемпионов уже не удастся, а вот достать идущий четвёртым «Ростов» вполне реально. Разница составляет всего два балла.

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ЦСКА — редкий клуб, стабильно побеждающий в Грозном вне зависимости от даты, тренеров и состояния футболистов. В пяти предыдущих случаях удалось набрать 13 очков и 15 возможных. Похоже, именно этим можно объяснить линию букмекеров на матч. Соблазн сыграть против неё велик, и на то есть сразу несколько причин.

Во-первых, «Ахмат» действительно набрал хороший ход и здорово готов физически. У «армейцев» много потерь в центре поля и обрезов, а грозненцы в недавних матчах здорово бежали в контратаки. Во-вторых, сами москвичи сейчас не впечатляют. Даже со «Спартаком» они едва не пропустили в дебюте, а важнейший первый мяч забили в результате бесспорной ошибки Александра Максименко.

Ну и третье. Даже в неудачный для себя сезон клуб из Чечни потерпел дома всего четыре поражения в 13 матчах. Ждём близкой игры на три результата, в которой весьма вероятен мирный исход. Проверять ли лобовую ничью за 3.55 — дело вкуса, а вот 1Х за 1.72 смотрится здорово. Можно поднять коэффициент, заиграв 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 4 июля

ЦСКА одержал важнейшую победу в дерби, хотя действовал не лучшим образом: едва не пропустил в дебюте и забил важнейший мяч после ошибки Александра Максименко. «Ахмат» после рестарта сезона набрал семь очков из девяти возможных, а в 13 домашних матчах сезона уступил лишь четырежды. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.72.

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