«Ювентус» — «Торино». Прогноз: Роналду и Дибала возьмут дежурные три очка в дерби

4 июля «Ювентус» примет «Торино» в матче 30-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 14.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз матча Серии А «Ювентус» — «Торино» (04.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 2 июля только завершился 29-й тур, а уже 4 числа стартует 30-й. На субботу запланировано три матча, в 18:15 мск начнётся туринское дерби.

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«Ювентус» после поражения в финале Кубка провёл в чемпионате Италии три игры и сумел набрать девять максимально возможных очков. Сперва в гостях была переиграна «Болонья» (2:0), потом дома разорван аутсайдер «Лечче» (4:0). А в предыдущем туре туринский клуб уверенно разобрался с ещё одним аутсайдером «Дженоа» (3:1).



После солидного старта «старая синьора» продолжает возглавлять турнирную таблицу. Сейчас у неё 72 очка после 29 туров. Отрыв от главного преследователя «Лацио» и замыкающего тройку лидеров «Интер М» составляет четыре и шесть пунктов соответственно.



«Торино» вылетел из Кубка Италии гораздо раньше, а потому стартовал сразу с Серии А. После паузы он успел провести четыре встречи, поскольку пришлось играть матч перенесенного 25-го тура против «Пармы». Правда, за это время получилось набрать лишь четыре балла.

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Ничья пришлась, собственно, на «Парму» (1:1), а победа — на скромный «Удинезе» (1:0). А вот остальные два матча бордовые проиграли, хотя там и соперники были в порядке. Сначала «Кальяри» в гостях (2:4), а в предыдущем туре — «Лацио» у себя дома (1:2).



В турнирной таблице Серии А положение у «быков» не шибко приятное. После 29 туров они имеют в своём активе 31 очко и занимают 15-ю строчку. Отрыв от зоны вылета составляет всего шесть пунктов, а до 12-й строчки не хватает столько же.



Теперь «Торино» предстоит туринское дерби против «Ювентуса». И тут, конечно, стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками. Дело в том, что «зебры» ни разу не проиграли за 11 матчей на своём стадионе. При этом они сумели добыть восемь побед.

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Любопытно также и то, что за эти 11 встреч бордовые сумели забить лишь четыре мяча, а пропустили аж 21. Для чёрно-белых, которые за 14 домашних поединков в текущем сезоне добыли 13 побед и пропустили всего 10 мячей, серьёзной проблемой это стать не должно.

Более того, они продолжают растягивать свою удачную серию. К слову, «Ювентус» в предыдущих шести домашних играх одержал шесть побед с общим счётом 17:1. Проходить мимо таких цифр никак нельзя.



На таком фоне можно было бы подумать над П1 всухую за красивый коэффициент 2.00. При отсутствии болельщиков на трибунах страстей на поле вряд ли станет меньше. Однако гостям будет крайне непросто зацепиться.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Торино»

«Ювентус» справедливо идёт фаворитом. Против «Торино» тут играет сразу несколько факторов. Во-первых, «старая синьора» в предыдущих шести домашних играх одержала шесть побед с общим счётом 17:1. Во-вторых, за 11 последних встреч между соперниками на стадионе чёрно-белых «быки» ни разу не выиграли, сумев забить лишь четыре мяча. Проверим П1 всухую за 2.00.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за коэффициент 2.00.