«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Моутинью и Обамеянг дадут зайти коэффициенту 3.45

4 июля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (04.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести по шесть туров. Плотность календаря высока: 2 июля завершится 32-й тур, а уже 4 числа стартует 33-й. В субботу силами померятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал», встреча начнётся в 19:30 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Вулверхэмптон» набрал страшный ход и после паузы выступает лучше всех в АПЛ. За три проведенные встречи он сумел набрать девять максимально возможных очков. И эта удачная серия очень прилично повысила шансы клуба на еврокубки.



Сейчас у «волков» 52 балла после 32 туров и шестая позиция в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв от главных преследователей в лице «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенала» составляет пять и шесть пунктов соответственно. А вот до замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити» не хватает всего трёх очков.



Впрочем, стоит отметить, что вернуться в чемпионат Англии «бродягам» выпало встречами с командами со дна турнирной таблицы. Сперва они разобрались с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0), затем продлили серию поражений «Борнмута» (1:0). А в предыдущем туре оставили ни с чем «Астон Виллу» (1:0).

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Лондонский «Арсенал» после рестарта английской Премьер-лиги успел скатать четыре игры, поскольку проводил матч перенесенного 28-го тура. Начать с места в карьер не вышло — случились поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2). Зато потом команда поправила положение встречами с «Саутгемптоном» (2:0) и «Норвич Сити» (4:0).



Сейчас у лондонцев 46 баллов и чистое восьмое место. Плотность таблицы чемпионата Англии весьма высока, даже занимающий 13-ю строчку «Ньюкасл Юнайтед» отстаёт лишь на четыре пункта. Однако по той же причине до замыкающего топ-7 «Шеффилда» не хватает только одного очка.



Сохранить шансы на еврокубки «канонирам» позволила и недавняя победа в Кубке Англии. На стадии 1/4 финала они на последних минутах выбили крепкий «Шеффилд Юнайтед» (2:1). В полуфинале клуб уже ожидает «Манчестер Сити». Впрочем, матч Кубка состоится только 18 июля, а сейчас «Арсеналу» предстоит непростой выезд к «Вулверхэмптону».

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Форму и те, и другие набрали неплохую, однако у лондонцев из-за травм выпали несколько ключевых игроков. Никак не могут вернуться в строй Месут Озил, Торрейра и Мартинелли, а в матче с «Борнмутом» получил травму основной голкипер Бернд Лено. У «волков» с составом порядок, но после паузы они ещё не встречались с соперниками из верхней части турнирной таблицы.



В текущем сезоне «Вулверхэмптон» примерно одинаково играет что в гостях, что в родных стенах. В среднем за игру он имеет чуть меньше полутора гола, а пропускает примерно один. При этом дома он потерпел всего лишь три поражения за 16 матчей.



«Арсенал» же дома играет заметно лучше, чем в гостях. За 16 выездных матчей он добился лишь трёх побед, а проиграл пять раз. В среднем за встречу показатели забитых и пропущенных у клуба приблизительно схожи с цифрами соперника.

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При таких раскладах ничья за смелый коэффициент 3.45 выглядит не такой уж безрассудной. Другой вариант — 1Х + обе забьют за коэффициент 2.43. Дело в том, что после возвращения «волков» в АПЛ лондонцы никак не могут их обыграть, хотя забивают исправно и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Соперники выглядят сопоставимо. Они набрали неплохую форму, часто забивают и набирают очки. Результаты у хозяев после рестарта первенства лучше, но это объясняется низким уровнем оппозиции. На кону битва за еврокубки, каждая ошибка на счету. Мы бы ждали от команда зрелищного и равного футбола: игра пойдёт на три результата, ничья за 3.45 кажется оправданным риском.



Ставка: ничья за коэффициент 3.45.