«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Киммих и Мюллер оформят золотой дубль

4 июля «Байер» сыграет с «Баварией» в матче финала Кубка Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Германии «Байер» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Бавария» (04.07.2020)

Чемпионат Германии по футболу порадовал болельщиков и благополучно завершился 27 июня. Настало время Кубка страны, в финале которого 4 июля встретятся «Байер» и «Бавария». Игра состоится в Берлине и пройдёт без зрителей.

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«Байер» после рестарта Бундеслиги вовсю включился в борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. При этом, надо сказать, он имел отличную возможность зацепиться за топ-4. Однако буквально на финишной прямой потерял очки с размякшим во второй половине сезона «Шальке» (1:1), после чего продул в гостях «Герте» (0:2).



Главный конкурент леверкузенцев в битве за четвёртое место «Боруссия М», напротив, под конец выдала мощный отрезок, за счёт чего и опередила соперника на два балла. По итогам сезона «фармацевты» сумели набрать 63 очка. Теперь им остаётся довольствоваться лишь пятой строчкой, а это Лига Европы.



Мюнхенская «Бавария» с приходом Ханса-Дитера Флика сильно преобразилась. Под руководством нового тренера она сумела выдать беспроигрышную серию из 20 матчей, во время которой скатала лишь одну ничью. Этот мощный результат позволил клубу стать чемпионом Германии за два тура до конца сезона.

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За девять матчей после паузы мюнхенцы одержали девять побед с общим счётом 27:6. То есть в среднем за игру они забивали ровно три раза, а пропускали чуть больше половины мяча. А всего за 34 тура Бундеслиги команда забила ровно 100 голов, а пропустила лишь 32. Сумасшедшие цифры.



Основной силой в атаке у баварцев стала связка Роберта Левандовски и Томаса Мюллера. Грозный поляк по итогу сезона записал на свой счёт 34 гола за 31 игру. А щедрый немец с отрывом возглавил гонку ассистентов, отдав 21 результативную передачу в 33 играх.



Теперь весёлой компании из Мюнхена предстоит встретится с леверкузенским «Байером» в финале Кубка Германии в столице страны. Предыдущая встреча между соперниками состоялась в Бундеслиге в матче 30-го тура и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Баварии». Тогда мюнхенцы, уступая после девятой минуты 0:1, сумели отгрузить «четвёрку» и снять вопросы о победителе.

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Сейчас у леверкузенцев тоже маловато шансов добиться успеха. Подопечные Ханса-Дитера Флика после паузы, (впрочем, как и до неё) весьма хороши. Без боя «Байер» их не отпустит, но рассчитывать на большее мы бы не стали. Слишком уж велика разница в уровне исполнительского мастерства.



Красиво смотрится вариант П2 + обе забьют за коэффициент 2.36. Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что в предыдущих семи противостояниях между соперниками непременно забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария» 4 июля

Понятно, что без боя «Байер» не отдаст трофей «Баварии», однако шансов у него маловато. Под руководством Ханса-Дитера Флика мюнхенцы жутко хороши: в девяти турах после паузы они одержали девять побед с общим счётом 27:6. Леверкузенцы такой стабильности могут лишь позавидовать. Мы бы проверили ставку П1 + обе забьют. Статистика личных встреч на нашей стороне: в предыдущих семи противостояниях между соперниками непременно забивали и те, и другие.



Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за коэффициент 2.36.