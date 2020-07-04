«Байер» — «Бавария» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 4 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 4 июля.

На что ставить в футболе 4 июля

Главный матч дня пройдет в Берлине. «Байер» и «Бавария» определяет обладателя Кубка Германии. Баварцы стремятся сделать золотой дубль, а клуб из Леверкузена постарается расстроить команду Ханса-Дитера Флика. Начало этой игры – 21:00 мск.

Очередной тур стартует в РПЛ, на субботу запланированы сразу 5 матчей. Московское «Динамо» примет «Арсенал», оставшийся без тренера. «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом», а «Спартак» примет «Тамбов». Кроме того, в Грозном «Ахмат» сразится с ЦСКА, а «Локомотив» померится силами с «Сочи».

В АПЛ тоже 5 игр. В борьбе за 3-е место продолжается заочный спор «Челси» и «Лестера». «Аристократы» сыграют с «Уотфордом», а «Лестер» примет «Кристал Пэлас». «МЮ» постарается продолжить удачную серию в игре с «Борнмутом», а «Арсеналу» предстоит тяжелый выезд в гости к «Вулверхэмптону». В еще одном матче дня сыграют «Норвич» и «Брайтон».

В Испании «Сельте» Федора Смолова предстоит домашний матч против «Бетиса». Еще сыграют «Вальядолид» и «Алавес», а также «Гранада» и «Валенсия». В Серии А «Ювентус» дома сыграет с «Торино», это туринское дерби! Предледователю «Юве» — «Лацио» — предстоит непростой домашний матч против «Милана». Еще можно сделать ставку на игру «Сассуоло» — «Лечче».

В субботу вы наверняка сможете найти для себя матч по вкусу, играть будут по всей Европе! Даже чемпионат Японии возобновится после паузы. А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 4 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 4 июля

В чемпионате Греции по волейболу пройдет решающий матч полуфинальной серии между «Олимпиакосом» и «Фоиникасом». Красно-белые уверенно выиграли второй матч и именно они – фавориты решающего поединка. В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей! В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают. Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.