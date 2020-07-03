«Лацио» — «Милан». Прогноз: Иммобиле подставит римлян в битве с Ибрагимовичем и Чалханоглу

4 июля «Лацио» примет «Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Милан»

Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Лацио» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча Серии А «Лацио» — «Милан» (04.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 2 июля только завершился 29-й тур, а уже 4 числа стартует 30-й. В субботу среди прочих встретятся «Лацио» и «Милан», игра начнётся в 22:45 мск в Риме.

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«Лацио» после паузы провел всего три матча и набрал шесть из девяти возможных очков. Поражение пришлось на дебютную игру в гостях с «Аталантой» (2:3). Причём тут надо бы сказать, что уже к 11-й минуте гости вели 2:0, но дальше заглохли и удержать победный счёт не смогли.



Зато в остальных двух встречах «орлята» показали настоящий характер. Сперва они одержали победу над «Фиорентиной» (2:1), а затем над «Торино» (2:1). А любопытно здесь то, что по ходу встречи их соперник вёл в счёте. То есть с желанием и физической подготовкой тут полный порядок.



Сейчас у бело-голубых 68 очков и чистое второе место. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет всего четыре пункта. Осталось провести ещё девять туров, в одном из которых состоится встреча с туринцами, так что борьба за чемпионство ещё впереди.

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«Милан» в чемпионате Италии выступил даже ещё лучше. В трёх турах после паузы он набрал семь из девяти возможных очков. Хотя тут не лишним будет отметить низкий уровень оппозиции. Дело в том, что двое из его соперников — представители зоны вылета.



В дебютной игре россонери растоптали «Лечче» (4:1), а затем уверенно обыграли «Рому» (2:0). Однако в предыдущем туре пришлось спасаться в гостях у СПАЛа (2:2). Аутсайдер даже до 79-й минуты вёл со счётом 2:0.



В турнирной таблице чемпионата Италии миланцы теперь занимают седьмую строчку. Отставание от замыкающей топ-5 «Ромы» и расположившегося на шестой позиции «Наполи» составляет пять и два пункта соответственно. А потому «дьяволы» вовсю претендуют на еврокубки.

«Ювентус» — «Торино». Прогноз: Роналду и Дибала возьмут дежурные три очка в дерби «Ювентус» в предыдущих шести домашних играх одержал шесть побед с общим счётом 17:1.

Теперь «Милану» предстоит выезд к «Лацио». А любопытно здесь то, что в предыдущих семи очных противостояниях соперники на двоих забили всего лишь семь мячей. При этом две победы остались за «орлятами», а ещё две — за россонери. В остальных трёх случаях победителей не выявлялось.

Мы бы не стали ждать от команд высокой результативности и в этот раз. Дело в том, что основная забивная сила бело-голубых Чиро Иммобиле, а вместе с ним и другой нападающий Фелипе Кайседо, получили по пятой жёлтой карточке в предыдущем матче и схлопотали дисквалификацию на предстоящую встречу.



«Милан» же в свою очередь в гостях забивает не так часто, имея в среднем за игру чуть больше гола. При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.93. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч Серии А 4 июля «Лацио» — «Милан»

В последнее время матчи между «Лацио» и «Миланом» не блещут изобилием голов. Мы бы не стали ждать от команд высокой результативности и в этот раз. Дело в том, что бело-голубым в матче с россонери не смогут помочь сразу два основных нападающих — Иммобиле и Кайседо. А «дьяволы» сами по себе в среднем за игру в гостях забивают чуть больше гола.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.