«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: 0:4 от «Манчестер Сити» — это только начало

5 июля «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче 33-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (05.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести ещё по шесть туров. Плотность календаря весьма высока: 2 июля завершился 32-й тур, а уже 4 числа стартует 33-й. Продолжат программу воскресенья «Ливерпуль» и «Астон Вилла», встреча состоится 5 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом и, судя по всему, порядком расслабился. В предыдущем матче по красным катком проехался обозлённый «Манчестер Сити» (0:4). Надо сказать, что в целом соперники смотрелись сопоставимо, но атаки «горожан» выглядели конкретнее. Плюс сказалась разница в реализации.



Этот поединок стал третьим после паузы для мерсисайдцев. В дебютном они ничего не смогли придумать в дерби с «Эвертоном» (0:0), зато в следующем разнесли в пух и прах «Кристал Пэлас» (4:0). То есть вместо результатов мы наблюдаем натуральные американские горки.



Понятно, что теперь бригаде Клоппа найти мотивацию будет проблематично. Из обоих кубковых турниров она вылетела ещё до вынужденной паузы, да и с Лигой чемпионов такая же ситуация. Поэтому «Ливерпулю» остаётся лишь готовиться к следующему сезону, хотя тренер, разумеется, никогда не скажет это журналистам прямым текстом.

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«Астон Вилла» вовсю борется за сохранение прописке в элитном дивизионе Англии. Пока получается не очень, но шансы сохраняются приличные. Сейчас у команды 27 очков и 18-е место. До спасительной 17-й строчки не хватает только одного балла.



После паузы аутсайдер провел четыре встречи и набрал два очка. Ничьи пришлись на «Шеффилд Юнайтед» (0:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а поражения случились в матчах с «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптоном» (0:1). Но стоит заметить, что с последним «львы» смотрелись на равных, а с лондонцами вовсе вели в счёте.



Теперь «Астон Вилле» предстоит выезд к новому чемпиону ,«Ливерпулю». И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч, ведь в ней можно найти кое-что интересное. Дело в том, что бирмингемцы — очень неудобный соперник для красных. В предыдущих семи играх в Ливерпуле они набрали 11 очков из 21 возможного.

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Любопытно также и то, что за эти семь матчей «вилла» сумела отгрузить в ворота грозного оппонента целых 12 мячей. А в текущем сезоне команда хоть и занимает предпоследнее место в АПЛ по набранным очкам на выезде, свой гол в среднем за игру всё же имеет.



При таких раскладах мы бы рискнули и проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.81. После паузы «Ливерпуль» несколько барахлит, а вот «Астон Вилле» терять нечего, необходимо спасать положение.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

Понятно, что «Ливерпуль» выйдет фаворитом и, вероятно, добьётся успеха. Однако, на наш взгляд, добавить ложку дёгтя «Астон Вилла» определённо может. Дело в том, что бирмингемцы очень неудобный соперник для мерсисайдцев: в последних семи встречах в Ливерпуле они потерпели лишь два поражения. При этом в текущем сезоне свой гол в среднем за игру на выезде они непременно имеют.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.