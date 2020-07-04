«Атлетик Б» — «Реал». Прогноз: главное испытание для Зидана на пути к долгожданному титулу

5 июля «Атлетик» и «Реал» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 5 июля «Атлетик Б» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.

Анализ и прогноз матча Примеры «Атлетик Б» — «Реал Мадрид» (05.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Шесть полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей на исправление ситуации становится всё меньше. Программа 34-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 5 июля, четырьмя матчами. Самый ранний из них стартует в 15:00 мск.

В Бильбао местный «Атлетик» сразится с мадридским «Реалом». Разумеется, амбиции у соперников заметно разнятся, но рестарт сезона им определённо удался. «Сливочные» вообще остаются единственной командой чемпионата Испании, сумевшей обойтись без осечек после выхода с карантина.

Шесть игр — шесть побед, 18 очков из 18 возможных с общим счётом 12:2. Сумасшедший показатель. Этого с лихвой хватило для того, чтобы перехватить инициативу и оставить единственного конкурента далеко позади. «Барселона» умудрилась допустить в шести турах три осечки.

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Теперь подопечные Зинедина Зидана единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 74 очка. Сине-гранатовые отстают на четыре пункта. Больше того — при равенстве баллов «Реал» финиширует выше, поскольку имеет преимущество по личным встречам. Положение максимально комфортное, да и календарь вполне рабочий.

Любопытно, что мадридцы стреляют строго дуплетом и постепенно понижают планку. В двух стартовых поединках после возобновления первенства удалось забить по три мяча (3:1 с «Эйбаром» и 3:0 с «Валенсией»), в двух последующих — по два (2:1 с «Реалом Сосьедад» и 2:0 с «Мальоркой»), а в двух предыдущих — по одному (1:0 с «Эспаньолом» и 1:0 с «Хетафе»).

Строго говоря, при определённых обстоятельствах подопечные Зинедина Зидана уже могли бы потерять очки. С «Эспаньолом» помогла блистательная передача Карима Бензема и общая слабость противника, а «Хетафе» вообще смотрелся предпочтительнее в первом тайме. Хотя фолил, как водится, много и со вкусом.

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В Бильбао часто прерывают победные серии. Гранд точно знает об этом, поскольку два предыдущих визита на «Сан-Мамес» обернулись мирными исходами (1:1 и 0:0). У басков своя война: на кону путёвка в еврокубки, с 48 очками они занимают восьмое место в чемпионате Испании. До зоны еврокубков четыре балла.

Красно-белые в порядке — 11 очков в шести последних турах. Единственное поражение состоялась в гостях у «Барселоны» (0:1), да и там каталонцам пришлось попотеть. 1:1 с «Атлетико» и 2:2 на выезде с «Эйбаром» — тоже вполне рабочие результаты. А в остальных случаях удалось взять верх — 1:0 с «Бетисом», 3:1 с «Мальоркой», 2:0 с «Валенсией».

«Атлетик» традиционно великолепен в родных стенах. Всего три поражения в 16 матчах — это здорово, хотя больше впечатляет другая цифра. Всего девять пропущенных мячей! Проблема только одна — «Реал» лучше всех в чемпионате Испании выступает на выезде (31 очко в 16 турах и 11 пропущенных голов).

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Ждём вязкого и нервного футбола, в котором моментов будет совсем немного. Баски умеют сушить игру и заставлять соперника страдать, а «Реал» в последнее время никуда не торопится и часто включает режим экономии энергии. Предпосылок для яркого дебюта не видно, так что проверим «гол в первые 30 минут — нет» за 2.25.

Кроме того, стоит подумать о лобовой ничьей за 3.92. Логика простая: «Атлетик» очень любит мирные исходы (целых 12 штук за сезон) и вряд ли полезет на рожон против столь опасного противника, а «Реал» ничья вполне устроит. Запас солидный, календарь в оставшиеся недели довольно простой. Если к середине второго тайма на табло будет равный счёт, команды вряд ли станут форсировать события.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетик Бильбао» — «Реал» 5 июля

Защита у басков великолепная, а на своём поле — особенно. Всего девять пропущенных мячей в 16 домашних матчах. «Реал» в последнее время долго раскачивается и мало забивает. Кроме того, ничья мадридцев устроит, ведь отрыв от «Барселоны» солидный, а дальше календарь будет легче. Скорее всего, дебют получится закрытым и осторожным.

Ставка №1: гол в первые 30 минут — нет за 2.25.

Ставка №2: ничья за 3.92.