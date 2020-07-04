«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Вандерсон, Азмун и Берг не ударят в грязь лицом

5 июля «Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Зенит»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 5 июля «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (05.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 5 июля, двумя матчами («Рубин» и «Оренбург», похоже, на поле в назначенный день не выйдут). Наиболее поздний из них стартует в 20:30 мск в Краснодаре.

Местный одноимённый клуб сразится с «Зенитом» в центральном матче тура. Обе команды входят в топ-3 и имеют все шансы на попадание в Лигу чемпионов. Собственно, с петербуржцами всё уже понятно: они оторвались от конкурентов и практически гарантировали себе титул.

Идущий вторым «Локомотив» отстаёт на 11 очков — понятно, что за пять туров столько отыграть не получится. Вопрос остаётся только один — когда именно сине-бело-голубые обеспечат себе титул. Это может случиться уже в воскресенье, нужно только обыграть «Краснодар» и дождаться осечки «Локомотива».

«Уфа» — «Урал». Прогноз: Евсеев, Парфёнов, Кротов и Панюков удивят букмекеров в матче РПЛ Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.

Рестарт сезона подопечные Сергея Семака провели замечательно, добыв три победы из трёх возможных. Для начала разнесли на выезде ЦСКА (4:0), сняв все вопросы уже к перерыву. А затем долго возились с двумя аутсайдерами — «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1). Но своего всё же добились, в обоих случаях решающий гол забивался в концовке.

А вот у «Краснодара» положение куда менее устойчивое. 45 очков, третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Впрочем, при игре в запасе. «Локомотив» выглядит не лучшим образом, да и календарь в оставшихся турах у него не шибко приятный. Нужно только побеждать.

«Быки» провели первый поединок после паузы только в среду. Встречу с «Динамо» они согласились перенести на середину июля, а «Оренбургу» засчитали техническое поражение за отказ выходить на поле. Подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), о чём наверняка ещё пожалеют.

«Атлетик Б» — «Реал». Прогноз: главное испытание для Зидана на пути к долгожданному титулу В 16 домашних матчах сезона баски пропустили всего девять мячей.

Дончане долго сидели на карантине и находились в далёких от оптимального состояния кондициях. Гости быстро открыли счёт, а в дальнейшем имели огромное количество возможностей удвоить преимущество. Феерил Вандерсон, моменты создавались, давление увеличивалось. Вот только реализация подвела.

Штраф оказался суровым. Уже в компенсированное время «Ростов» получил право на пенальти, а Матвею Сафонову для спасения не хватило считанного количества сантиметров. Теперь вариантов у «Краснодара» немного — нужно кровь из носу набирать очки с «Зенитом». Желательно, конечно, выигрывать.

Вот только статистика очных встреч сильно против. В шести предыдущих поединках сине-бело-голубые добыли четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Котировки букмекеров выглядят вполне логично: состав у гостей крепче, скамейка длиннее, да и история противостояния работает в плюс.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: 0:4 от «Манчестер Сити» — это только начало В последних семи играх в Ливерпуле «Вилла» потерпела лишь два поражения и забила целых 12 голов.

Но брать лобовую победу фаворита не рискнём, а П2 с нулевой форой идёт за смешной коэффициент 1.63. Есть вариант поинтереснее. На классические обе забьют дают 1.74. Дело в том, что эта ставка доезжала в четырёх предыдущих случаях. А в трёх из них даже заходила «обе забьют + ТБ 2.5 мяча», сейчас на неё предлагают 2.15.

В принципе, ожидать голы в обе стороны вполне логично. Петербуржцы уже без пяти минут чемпионы, ждать у моря погоды им смысла нет, можно отвести душу. А «Краснодар» в принципе любит открытый футбол и постоянно лезет вперёд.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 5 июля

«Зенит» уже практически стал чемпионом России, вопрос вызывает только конкретная дата. На таком фоне можно играть смелее и активнее, благо что «Краснодар» тоже любит открытый футбол. В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Ждём весёлой игры и на этот раз.

Ставка: обе забьют за 1.74.

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