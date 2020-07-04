«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз: увязшие в скандалах каталонцы забудут о чемпионстве

5 июля «Вильярреал» и «Барселона» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 5 июля «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз матча Примеры «Вильярреал» — «Барселона» (05.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Шесть полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей на исправление ситуации становится всё меньше. Программа 34-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 5 июля, четырьмя матчами. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск.

В Вильярреале местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» сразится с «Барселоной». Собственно, это центральная игра всего 34-го тура, поскольку соперники входят в топ-5 турнирной таблицы. Хотя считать их прямыми конкурентами, разумеется, всё же нельзя.

Сине-гранатовые уже фактически гарантировали себе второе место: ближайший преследователь «Атлетико» отстаёт на восемь баллов, хотя провёл на одну игру больше. Но понятно, что серебро для Лионеля Месси и партнёров не может считаться хорошим результатом. А зацепиться за большее будет невероятно сложно.

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Винить в этом они могут только себя. Каталонцы на момент возобновления сезона лидировали, однако в шести поединках допустили аж три осечки. Не получилось одолеть «Севилью» (0:0), «Сельту» (2:2) и «Атлетико» (2:2). Больше того — во всех случаях они вполне могли остаться с пустыми руками, на флажке у соперников имелись отличные моменты.

Мадридский «Реал» тем временем спокойно и без лишнего шума одержал шесть побед подряд — забивает немного, но пропускает ещё меньше. И вот что получается: за пять туров до окончания первенства «сливочные» опережают единственного конкурента на четыре очка. А по факту фора даже больше.

Дело в том, что по дополнительным показателям (очные встречи) подопечные Зинедина Зидана имеют преимущество. То есть при равенстве очков они всё равно станут чемпионами. Шансы «Барселоны» на титул тают на глазах, ведь качество футбола оставляет желать лучшего, проблем в раздевалке становится только больше, а спасти положение Месси и тер Штегеном удаётся далеко не всегда.

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Однако «Реал» в воскресенье ожидает выезд в Бильбао, где потерять очки легче простого. Также важно учитывать, что эта игра стартует на восемь часов раньше. Получается, подопечные Кике Сетьена будут знать результат прямого конкурента. Если лидер Примеры допустит осечку, это только добавит мотивации.

Ну а если фаворит добудет седьмую победу подряд, чемпионская гонка фактически закончится, так как дальше календарь у мадридцев весьма лёгкий. Потому лезть в исход, тоталы и форы до результата матча другого гранда крайне опасно. На наш взгляд, уровень желания «Барселоны» в Вильярреале будет определяться исходом встречи в Бильбао.

Добавим только, что «Вильярреал» нынче великолепен. 16 очков из 18 возможных после возобновления первенства, чистое пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании и рабочие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от замыкающей топ-4 «Севильи» составляет всего три пункта, а ведь календарь у красно-белых трудный.

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Потому будет плясать от аутсайдера. Что ещё важно — в четырёх из пяти предыдущих встреч с «Барселоной» на своём поле «Вильярреал» забивал, а каталонцы на выезде в нынешнем сезоне много пропускают (21 мяч за 16 поединков). Защита у них не блещет, так что можно не мудрить и взять ИТБ 1 гола «Вильярреала» за достойный коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» 5 июля

«Барселона» показывает бледный футбол и много ошибается, скандалы и противоречия в раздевалке явно не способствуют улучшению ситуации. «Вильярреал» набрал 16 очков из 18 возможных после паузы, да и в четырёх из пяти предыдущих домашних матчах с каталонцами он забивал. На наш взгляд, хозяева сумеют отличиться.

Ставка: ИТБ 1 гола «Вильярреала» за 1.82.