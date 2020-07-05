«Краснодар» — «Зенит», «Вильярреал» — «Барселона» и другие матчи: на что ставить 5 июля

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 5 июля.

На что ставить в футболе 5 июля

Все основные европейские чемпионаты за вычетом Лиги 1 постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига уже успела подойти к концу, набрали обороты чемпионаты Испании и Италии, уплотнились календари АПЛ и РПЛ.

«Уфа» — «Урал». Прогноз: Евсеев, Парфёнов, Кротов и Панюков удивят букмекеров в матче РПЛ Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.

В воскресенье выбор традиционно огромный. Начнём с родного чемпионата России. Игра «Рубина» и «Оренбурга», похоже, всё же не состоится в запланированный день из-за коронавируса, а потому будет только два матча: «Уфа» — «Урал» (16:30 мск) и «Краснодар» — «Зенит» (20:30).



В чемпионате Англии подходит к концу 33-й тур, здесь запланированы четыре поединка, которые растянутся на весь день. На разогреве выступят «Бёрнли» с «Шеффилд Юнайтед» (14:00), а также «Ньюкасл» с «Вест Хэмом» (16:15). Дальше будет интереснее: «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (18:30) и «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» (21:00).



Ещё четыре матча пройдут в испанской Примере. В 15:00 мск прозвучит стартовый свисток для «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Реала», а в 23:00 — для «Вильярреала» и «Барселоны». Между ними вклинились две игры: «Эспаньол» — «Леганес» (18:00) и «Осасуна» — «Хетафе» (20:30).

«Атлетик Б» — «Реал». Прогноз: главное испытание для Зидана на пути к долгожданному титулу В 16 домашних матчах сезона баски пропустили всего девять мячей.

Очень насыщенный день ожидает любителей Серии А, тут запланированы аж семь поединков. «Интер» — «Болонья» (18:15 мск), «Кальяри» — «Аталанта», «Парма» — «Фиорентина», «Удинезе» — «Дженоа», «Брешия» — «Верона», «Сампдория» — СПАЛ (все — 20:30). И гвоздь программы — «Наполи» — «Рома» (22:45).



Также стоит выделить чемпионат Турции. Здесь пройдут три матча, но основной интерес вызывает битва «Галатасарая» и «Трабзонспора» (21:00). Гости занимают второе место и претендуют на титул, а хозяева в случае победы включатся в битву за зону Лиги чемпионов.



По три игры пройдут в чемпионатах Португалии и Украины, но топ-клубы взяли выходной. Стоит выделить только встречу «Порту» — «Белененсеш», которая стартует в 23:30 мск. Три игры чемпионской группы также пройдут в Австрии, где сезон тоже подходит к концу.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: 0:4 от «Манчестер Сити» — это только начало В последних семи играх в Ливерпуле «Вилла» потерпела лишь два поражения и забила целых 12 голов.

Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи чемпионатов Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Греции, Ирландии, Норвегии, Тайваня, Польши, Румынии, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи и Швеции. Продолжают играть в Чемпионшипе, испанской Сегунде и итальянской Серии В. Кроме того, никуда не делся киберфутбол, хотя с возвращением европейских первенств он отошёл на второй план.

Матчи по хоккею для ставок 5 июля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлению сезона, но подождать придётся около месяца.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 5 июля

Любителям баскетбола стоит обратить внимание на чемпионат Израиля, где состоятся четыре поединка. В полуфинальном матче чемпионата Греции по волейболу сойдутся «Панатинаикос» и ПАОК. Можно поставить на большой теннис и пинг-понг, а также дартс, бадминтон, гонки NASCAR и шахматы.



Ну и киберспорт, естественно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

