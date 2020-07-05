«Хайденхайм» — «Вердер». Прогноз: Классен, Топрак и Писарро сохранят прописку в Бундеслиге

В первом стыковом матче соперники обошлись без голов, каждая ошибка может стать роковой

6 июля «Хайденхайм» примет «Вердер» в ответном переходном матче за право играть в чемпионате Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вердера» в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Успех «Хайденхайма» оценён букмекерами коэффициентом 3.94. Поставить на ничью можно за 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Хайденхайм» — «Вердер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Хайденхайм» — «Вердер» 6 июля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча «Хайденхайм» — «Вердер» (06.07.2020)

Немецкий футбол вплотную подобрался к завершению многострадального сезона-2019/2020. Чемпионат страны подошёл к концу и завершился очередным триумфом «Баварии», последний тур второй Бундеслиги отгулял на день позже. 4 июля мюнхенцы обыграли «Байер» в финале Кубка Германии, оформив золотой дубль.

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Вандерсон, Азмун и Берг не ударят в грязь лицом В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.

Остался последний нерешённый вопрос — имя 18-й команды элитного дивизиона на будущий сезон. По традиции в стыках сходятся 16-й клуб Бундеслиги и обладатель третьей позиции во втором дивизионе. Первый матч уже отгулял — «Вердер» на своём поле не сумел одолеть «Хайденхайм» (0:0).

Бременцы на момент возобновления первенства находились на 17-м месте, однако хорошо провели заключительный отрезок. 13 очков в 10 матчах — результат вполне достойный. Этого хватило, чтобы обойти «Фортуну», хотя решалось всё на тоненького. В заключительном туре клуб из Дюссельдорфа уступил «Униону» (0:3), а «музыканты» уничтожили «Кёльн» (6:1).

«Хайденхайм» слабо стартовал (всего одна победа в пяти турах), зато потом постепенно примкнул к группе лидеров. Дальше расклад примерно тот же: никаких победных серий команда не выдавала. Достаточно сказать, что после рестарта сезона она ни разу не выиграла даже дважды подряд.

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Де Брёйне и Стерлинг продолжат наводить ужас В восьми из десяти последних матчей со «святыми» «горожане» одерживали победу.

Но конкуренты допускали осечки ещё чаще. «Штутгарт» сумел взять себя в руки и всё же финишировал вторым, а вот «Гамбург» в трёх заключительных турах второй Бундеслиги разжился всего одним очком. И в итоге остался четвёртым, оставшись без элитного дивизиона.

Первый матч прошёл с колоссальным территориальным преимуществом хозяев. Они практически безраздельно владели мячом и постоянно держали оборону соперника в напряжении. Вот только с завершением категорически не клеилось: навесы цели не достигали, а продраться через центр получалось редко.

Справедливости ради, на свой гол-два «Вердер» всё же наиграл. Но забить не сумел, а полноценный финальный штурм не получился из-за удаления Никласа Мойсандера. Защитник получил вторую жёлтую карточку на 87-й минуте, чем несколько облегчил положение «Хайденхайма».

«Наполи» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Коларов убьют мечты Гаттузо о Лиге чемпионов В последнее время римляне чувствуют себя комфортно в Неаполе.

Преимущество бременцев по уровню исполнителей и качеству футбола сомнений не вызывает, даже в гостях они наверняка станут действовать с позиции силы. Неудивительно, что букмекеры считают подопечных Флориана Кофельдта фаворитом, давая на их победу чуть больше двойки.

Интрига закручена основательно, теперь каждая ошибка может оказаться роковой. Но вообще положение у фаворита крепкое: результативная ничья будет в его пользу, так что нужно просто забить. Проход «Вердера» идёт за скромнейший коэффициент 1.34, а потому придётся искать что-то поинтереснее.

Возьмём гол гостей в первом тайме за 1.99. Собственно, «музыканты» — редкий коллектив, который до перерыва забивает даже чаще. 24 из 42 голов (то есть почти 60%) в нынешнем розыгрыше Бундеслиги они забили в первом тайме. Три дня назад «Хайденхайму» повезло, но представитель элитного дивизиона наверняка сделал работу над ошибками.

Прогноз и ставки на матч «Хайденхайм» — «Вердер»

В первом матче бременцы полностью владели инициативой и наиграли на один-два мяча, но остались с нулевой ничьей из-за слабой реализации. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, а тренерский штаб наверняка провёл работу над ошибками. Проверим гол гостей в первом тайме. Почти 60% от общего числа мячей в нынешнем сезоне они оформили до перерыва.

Ставка: гол «Вердера» в первом тайме за 1.99.