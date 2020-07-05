«Севилья» — «Эйбар». Прогноз: Хесус Навас, Сусо, Мунир и Лопетеги приблизят Лигу чемпионов

6 июля «Севилья» и «Эйбар» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Эйбар»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 6 июля «Севилья» — «Эйбар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.65.

Анализ и прогноз матча Примеры «Севилья» — «Эйбар» (06.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Шесть полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей на исправление ситуации становится всё меньше. Программа 34-го тура испанской Примеры завершится в понедельник, 6 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 23:00 мск.

В Севилье местный одноимённый клуб на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразится с «Эйбаром». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Андалусийцы борются за попадание в Лигу чемпионов. Пока получается выше всяких похвал.

После рестарта сезона команда ни разу не проиграла. Правда, многовато ничьих — целых четыре. Но даже 10 очков в шести матчах — это хороший показатель, ведь среди прочих пришлось играть с «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2). Большинство конкурентов потеряли куда больше.

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Исключение лишь одно — мадридский «Атлетико», который выдал спурт и поднялся на третье место. Красно-белые замыкают топ-4, отставая на пять очков при игре в запасе. Но главное — не опуститься ниже. «Вильярреал» находится в трёх пунктах, «Хетафе» — в пяти, а «Реал Сосьедад» — в семи.

Следует признать, что положение более чем комфортное. Календарь далеко не самый приятный, но битвы с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» остались позади, а это уже большое дело. Впереди выезд в Бильбао, а также матчи с «Реалом Сосьедад» и «Валенсией». То есть очевидно, что с соперниками попроще нужно брать максимум.

«Эйбар» тем временем находится на 16-й строчке в турнирной таблице, хотя в целом чувствует себя хорошо. Отрыв от зоны вылета составляет шесть очков, причём идущая 18-й «Мальорка» в 34-м туре уже сыграла. Скорее всего, пары-тройки баллов в оставшейся части сезона хватит для спокойного сохранения прописки в элите.

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«Оружейники» тоже в порядке. В шести турах после рестарта первенства они набрали восемь очков, проиграв только «Реалу» (1:3) и крепкой «Осасуне» (0:2). Удалось одолеть «Валенсию» (1:0) и «Гранаду» (2:1), а также скатать ничьи с двумя претендентами на зону еврокубков — «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Хетафе» (1:1).

И всё же «Севилья» смотрится гораздо мощнее, да и статистика очных встреч на её стороне: 10 очков из 12 возможных в четырёх предыдущих домашних поединках. На выезде «Эйбар» откровенно не блещет — всего две победы в 16 играх при разнице мячей 12:26. Плюс нужно учитывать календарь.

Гости имеют право на ошибку, а главное — в следующем туре им принимать «Леганес», который находится в зоне вылета. В связи с этим тренерский штаб вполне может предоставить ряду футболистов основы дополнительных отдых перед битвой с прямым конкурентом, ведь там результат будет гораздо важнее.

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Потому предпосылок для сенсации не видим. П1 с форой (-1) за 1.83 смотрится замечательно. Варианты посмелее — ИТБ 2 гола «Севильи» за 2.36 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.50. «Оружейники» много пропускают за пределами родного стадиона.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Эйбар» 6 июля

«Севилья» имеет заметное преимущество по уровню исполнителей и предельно мотивирована. На кону огромные призовые за попадание в Лигу чемпионов. Статистика очных встреч тоже хорошая — 10 очков из 12 возможных в четырёх предыдущих домашних матчах. «Эйбар» на выезде не блещет и много пропускает, а тренерский штаб вполне может поберечь лидеров перед игрой с прямым конкурентом «Леганесом». Сенсации не ждём.

Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.83.