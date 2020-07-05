Петр Ян – Жозе Альдо на UFC 251. Россиянин идет за титулом чемпиона!

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо пройдёт в рамках турнира UFC 251. Дата боя – 12 июля, для российских болельщиков это будет раннее утро воскресенья. Этот поединок станет одним из главных боев карда UFC 251. Самое время изучить коэффициенты букмекеров и прогнозы экспертов на бой, а затем сделать свои ставки!

Когда дата боя Петр Ян – Жозе Альдо

Поединок за титул UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Альдо пройдёт в Абу-Даби 12 июля. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 251. Ориентировочное начало поединка — 06:10 мск. Место проведения турнира — «Бойцовский остров» Яс, расположенный в прибрежной полосе. В ОАЭ стоит страшная жара, поэтому бойцам придется несладко. Да и бой пройдёт практически в пустыне.



Дэйна Уайт подписал с властями Абу-Даби пятилетний контракт, по которому он обязывается проводить на бойцовском острове хотя бы один номерной бой в год. Сейчас UFC не нужно заботиться о зрителях, «спасибо» пандемии коронавируса. Поэтому и затрат будет не так много, и условия контракта будут выполнены.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Ян — Альдо

Главные бои в карде турнира UFC 249 покажет телеканал «Рен ТВ». Ориентировочное начало боя Петра Яна против Жозе Альдо приходится на 07:00 мск.

Полный кард турнира UFC 251

До турнира ещё неделя, но кард уже несёт потери. Главная из них – бразилец Гилберт Бернс, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Он должен был драться в главном бою UFC 251 против Камару Усмана. Разумеется, этот бой не состоится.



Отменили поединок Марины Родригес и Карлы Эспарзы. Девушки не заразились коронавирусом, но болезнь обнаружили у одного из секундантов Родригес. Рисковать в UFC не стали.



Кроме того, из-за смерти своего наставника Абдулманапа Нурмагомедова российские бойцы Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков решили отказаться от полёта на «Бойцовский остров», где должны были состояться их дебютные поединки в UFC.



На данный момент полный кард выглядит так.

Полный кард турнира



Основной кард

Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации



Пётр Ян (№3) — Жозе Альдо (№13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации



Джессика Андраде (№1) — Роуз Намаюнас (№2) — женский минимальный вес



Аманда Рибас (№15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес



Предварительный кард



Педро Муньос — Фрэнки Эдгар



Волкан Оздемир — Иржи Прохазка



Леонардо Сантос — Роман Богатов



Тай Туйваса — Ярис Данхо



Макван Амирхани — Дэнни Генри



Кэрол Роза — Ванесса Мело



Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва.

Коэффициенты и ставки на бой Ян – Альдо

По оценке букмекеров, фаворит боя — российский боец. Сделать ставку на победу Яна можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 67% вероятности. Сделать ставку на успех Жозе Альдо можно за 3.10 (31%). На ничейный исход боя аналитики предложили коэффициент 47.00 (2%).



Букмекеры считают, что бой закончится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что нас ждет полный бой, можно за 2.37 (40%).



Вероятность нокаута эксперты оценили коэффициентом 1.73 (54%). На то, что один из бойцов завершит поединок болевым или удушающим, ставят за 10.00 (9%).

Форма Петра Яна и Жозе Альдо

Титул чемпиона в легчайшем весе стал вакантным после того, как завершил карьеру Генри Сехудо. В мае он должен был сразить с Альдо за титул чемпиона, а Ян стоял следующим в списке претендентов. Логично, что UFC дала шанс россиянину побиться за титул. Хотя злые языки и критикуют Яна за выбор недостаточно сильного соперника.



«Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Мы не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Альдо. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью.



Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но всё-таки Альдо очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом», — заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.



На счету Яна 17 поединков в ММА, в них он одержал 16 побед и однажды проиграл. Это случилось в 2016 году. Тогда Петр уступил раздельным решением судей Магомеду Магомедову. Свой последний поединок Ян провел в декабре 2019 года. Он нокаутировал Юрайю Фэйбера ударом ногой в голову.



Жозе Альдо – живая легенда UFC. На его счету 34 боя, в которых он одержал 28 побед. Правда, последние два поединка сложились для Альдо неудачно. В мае прошлого года он уступил единогласным решением судей Александру Волкановски, а в декабре проиграл раздельным решением Марлону Мораэсу.

Прогнозы экспертов на бой Петр Ян – Жозе Альдо на UFC 251

Главный прогноз сделал Хабиб Нурмагомедов. Знаменитый россиянин поставил на победу Петра Яна, а также предсказал успех Макса Холлоуэя в бою с Александром Волкановски.



Верит в Яна и один из топовых тяжеловесов UFC Кертис Блэйдс.



«Я поставлю на Яна. Этот чувак и техничен, и силен, и вынослив. Я не вижу дыр в его стиле. Мы знаем Жозе… Он довольно неплохо выглядел в бою с Мораесом, хотя я был не особо уверен, что у него есть нужные физические данные, чтобы драться в легчайшем весе. Но этот бой будет пятираундовым, и я все-таки выберу Яна. Потому что когда они доберутся до чемпионских раундов, мне кажется, Жозе не сможет сдерживать напор Яна на протяжении всей схватки», — отметил Блэйдс.



Солидарен и Педро Муньос, который считает, что сгонка веса должна доставить Яну меньше проблем, чем его сопернику.



«Альдо всегда опасен, и он очень взрывной. Но если мы посмотрим на его оппонента… Петр Ян — на подъеме, молод, голоден, и ему легче дается сгонк. Я много раз видел Петра Яна на неделе перед боем, и он выглядел совершенно нормально. Думаю, это сыграет большую разницу, особенно когда бойцы будут пропускать удары. Ян сейчас идет вверх, он на пике своей формы, тогда как Альдо — не скажу, что он катится вниз, ведь он все еще отличный боец, — но ему не удастся конкурировать на равных. Поэтому я определенно выберу Яна», — подчеркнул Муньос.

А вот Коди Стаманн считает, что победит бразилец.



«Я уверен в победе Альдо. У него отличный стиль для пятираундовых боев, и он обладает большими габаритами. Ян же не такой крупный, как Жозе. Жозе дрался со многими крутыми бойцами из Топ-10, тогда как Ян… Да, он бился с Фэйбером в своем последнем бою, и он побил Джимми Риверу, но это был очень близкий поединок. Тот же Стерлинг выбил дерьмо из Джимми Риверы, а затем сделал то же самое с Педро Муньосом. Для меня это было более впечатляюще, и я считаю, что он заслужил драться за титул. Даже не знаю. Петр Ян определенно убийца, он не проигрывал в UFC, но уровень соперника в этом бою уж точно не такой, с которым он встречался в своих предыдущих выступлениях», — заявил Стаманн.



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