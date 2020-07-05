«Спортинг Хихон» — «Жирона». Прогноз: пользуемся удивительным просчётом букмекеров

6 июля «Спортинг Хихон» сыграет с «Жироной» в матче 38-го тура испанской Сегунды. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех «Жироны» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Сегунды «Спортинг Хихон» — «Жирона»

Букмекеры не уверены, что матч Сегунды 6 июля «Спортинг Хихон» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04.

Анализ и прогноз матча «Спортинг Хихон» — «Жирона» (06.07.2020)

Сегунда перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Шесть полных туров уже состоялись, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь сильно уплотнился: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 38-го тура закроется в понедельник, 6 июля, двумя матчами. Наиболее ранний стартует в 20:30 мск в Хихоне, где местный «Спортинг» на стадионе «Эль-Молинон» будет выяснять отношения с «Жироной». Соперники являются прямыми конкурентами, что только добавляет интриги.

Обе команды сохраняют шансы на повышение в классе. Но, конечно, не напрямую. Тут надо напомнить регламент: два лучших клуба по итогам сезона выходят в элитный дивизион, а ещё четыре коллектива сыграют плей-офф за третью путёвку. Победитель мини-турнира также поднимется в Примеру.

Четвёрка лидеров имеет солидный запас, так что приходится рассчитывать только на попадание в топ-6. У «Жироны» положение несколько лучше, ведь именно она на данный момент замыкает шестёрку сильнейших. 55 очков в 37 поединках, шесть баллов от идущей второй «Сарагосы».

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Плотность потрясающая. Около шести-семи коллективов сохраняют шансы заскочить в плей-офф. Одним из них и является «Спортинг». На данный момент он располагается лишь на 12-й позиции, но отставание совсем небольшое. До «Жироны» не хватает шести пунктов, то есть в случае победы борьба обострится до предела.

Надо сказать, что обе команды после возобновления сезона не блещут, выступая довольно средненько. Собственно, у них даже показатели равные — по две победы, две ничьих и два поражения в шести матчах. Никакой стабильности тут нет: они могут смотреться не хуже представителя группы лидеров, а затем споткнуться на аутсайдере.

Впрочем, кое-что любопытное тут всё же есть. На двоих соперники провели после выхода с карантина уже 12 матчей. И в 11 из них проходила ставка «обе забьют — нет». Единственное исключение — игра хихонского «Спортинга» с «Райо Вальекано» (1:1). Правда, там красно-белые отличились с единственного удара в створ.

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И вот что самое забавное — даже на таком фоне букмекеры дают на «обе забьют — нет» замечательный коэффициент 1.76. Всякое может случиться, но с точки зрения математики это превосходный вариант. Логика подтверждает данную позицию: цена ошибки высока, ведь хозяева в случае поражения отвалятся от борьбы за топ-6, а гости выпадут за пределы шестёрки сильнейших.

Раз так, ждём довольно аккуратного футбола с небольшим количеством моментов, в котором будет забито не более одного-двух мячей. С результативностью у команд совсем не густо.

Прогноз и ставка на матч «Спортинг Хихон» — «Жирона» 6 июля

Забивают соперники немного. Больше того — на двоих они провели после рестарта сезона 12 матчей, в 11 из них прошла ставка «обе забьют — нет». В единственном исключении «Спортинг Хихон» отличился с одного удара в створ ворот. Цена ошибки для обеих команд велика, так что поверим в продолжение тренда. Благо что коэффициент удивительно высок для такой проходимости.

Ставка: обе забьют — нет за 1.76.

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