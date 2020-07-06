«Тоттенхэм» — «Эвертон», «Севилья» — «Эйбар» и другие матчи: на что ставить 6 июля

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 6 июля.

На что ставить в футболе 6 июля

Все основные европейские чемпионаты постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига уже успела подойти к концу, набрали обороты чемпионаты Испании и Италии, уплотнились календари АПЛ и РПЛ.

«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Анчелотти найдёт ответ для Кейна и Моуринью В семи выездных играх под руководством итальянца «ириски» забили 10 мячей.

В понедельник выбор традиционно скромнее, чем в выходные. И всё же вариантов достаточно. В чемпионате Англии состоится заключительный матч 33-го тура: «Тоттенхэм Хотспур» примет «Эвертон», начало — в 22:00 мск. Битва бывших тренеров «Реала» Жозе Моуринью и Карло Анчелотти по умолчанию не может оказаться скучной.



В Германии пришло время ответного стыкового матча за право выступать в элитном дивизионе. «Хайденхайм» сразится с «Вердером» (21:30 мск). В первой игре бременцы владели огромным территориальным преимуществом, однако забить так и не сумели (0:0). Интрига сохраняется.



Два поединка запланированы в чемпионате Испании, где подойдёт к концу 34-й тур. Вывески вполне достойные, хотя гранды отыграли ещё накануне. В 20:30 мск прозвучит стартовый свисток для «Леванте» и «Реала Сосьедад», а в 23:00 на поле выйдут «Севилья» и «Эйбар».

«Севилья» — «Эйбар». Прогноз: Хесус Навас, Сусо, Мунир и Лопетеги приблизят Лигу чемпионов Красно-белые ни разу не проиграли после рестарта сезона Примеры.

Ещё одна встреча состоится в чемпионате Португалии, там подходит к концу 30-й тур. Лиссабонский «Спортинг» вышел на чистое третье место в турнирной таблице, а теперь пожалует в гости к крепкому середняку «Морейренсе» в надежде закрепиться в топ-3. Старт — в 23:00 мск.



Та же ситуация в Турции — тоже один матч, тоже 30-й тур. «Бешикташ» находится лишь на пятой строчке и отчаянно пытается зацепиться за еврокубки. Впереди выезд к «Кайсериспору» (21:00), который борется за выживание, но после рестарта сезона набрал шесть очков из девяти возможных.



Ещё две игры пройдут в первой лиге Англии, там настал черёд полуфинальных матчей плей-офф. «Оксфорд Юнайтед» сразится с «Портсмутом» (19:00), а «Уиком Уондерерс» — с «Флитвуд Таун» (21:30 мск).

«Хайденхайм» — «Вердер». Прогноз: Классен, Топрак и Писарро сохранят прописку в Бундеслиге В первом стыковом матче соперники обошлись без голов, каждая ошибка может стать роковой

Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи чемпионатов Армении, Болгарии, Греции, Польши, Румынии, Узбекистана и Швеции. Кроме того, никуда не делся киберфутбол, хотя с возвращением европейских первенств он отошёл на второй план.

Матчи по хоккею для ставок 6 июля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлению сезона, но подождать придётся около месяца.



Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 6 июля

Любителям баскетбола стоит обратить внимание на чемпионат Израиля, где состоится один матч. В 21:00 мск выяснять отношения начнут «Хапоэль» из Холона и «Маккаби Тель-Авив». Можно поставить на большой теннис, пинг-понг и волейбол (выставочные матчи и соревнования любителей)



Ну и киберспорт, естественно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.