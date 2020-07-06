«Лечче» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле и Кайседо надругаются над худшей обороной Серии А

7 июля «Лечче» и «Лацио» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Лечче» оценён букмекерами коэффициентом 9.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 7 июля «Лечче» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.45, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80.

Анализ и прогноз матча Серии А «Лечче» — «Лацио» (07.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Анчелотти найдёт ответ для Кейна и Моуринью В семи выездных играх под руководством итальянца «ириски» забили 10 мячей.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались четыре полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 31-го тура стартует во вторник, 7 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 20:30 мск в Лечче.

Местный одноимённый клуб на стадионе «Виа Дель Маре» будет выяснять отношения с «Лацио». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Правда, кое-что их всё же связывает. Рестарт сезона оба клуба завалили.

Римляне набрали потрясающий ход, однако вынужденная пауза сбила их с ритма. В четырёх поединках после возобновления первенства случилось два поражения, для претендента на чемпионство это слишком много. Для начала не получилось дожать «Аталанту»: 2:0 к 11-й минуте расслабили футболистов, соперник забрал инициативу и вырвал победу (2:3).

«Севилья» — «Эйбар». Прогноз: Хесус Навас, Сусо, Мунир и Лопетеги приблизят Лигу чемпионов Красно-белые ни разу не проиграли после рестарта сезона Примеры.

Дальше последовали две победы над уступающими в классе противниками. Оказались они волевыми и натужными. С «Фиорентиной» (2:1) вообще помог сомнительный пенальти, «фиалки» смотрелись не хуже. С «Торино» (2:1) спас Чиро Иммобиле, оформивший гол и результативную передачу во втором тайме.

Однако форвард получил жёлтую карточку и пропустил поединок с «Миланом» из-за дисквалификации. Без двух основных нападающих (также отсутствовал Фелипе Кайседо) бьянкочелести представляли собой жалкое зрелище. Тут, конечно, нужно отметить подопечных Стефано Пиоли, выдавших лучшую игру в сезоне.

И всё же настолько беззубый футбол в исполнении подопечных Симоне Индзаги стал сюрпризом. Россонери по делу добились разгрома (3:0), практически ничего не позволив создать у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Гонка за скудетто близка к завершению — «Ювентус» оторвался на семь очков.

«Спортинг Хихон» — «Жирона». Прогноз: пользуемся удивительным просчётом букмекеров Обе команды сохраняют шансы на топ-6 и явно будут осторожничать.

Правда, «Интер» проиграл «Болонье», так что фора в четыре очка от ближайшего преследователя сохранилась. А выход в Лигу чемпионов уже фактически гарантирован, топ-4 давно оторвалась от остальных. Календарь даёт «Лацио» великолепный шанс вернуться на победный путь — впереди матч с «Лечче».

Несчастный аутсайдер потерпел шесть поражений подряд, но это ещё не самое страшное. В пяти случаях он пропускал как минимум четыре мяча, а от «Аталанты» вообще получил 2:7. Жёлто-красные находятся на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от спасительной 17-й строчки на два очка.

Ничего ещё не потеряно, вот только с такой обороной зацепиться вряд ли удастся. 70 пропущенных мячей в 30 турах, то есть 2,33 штуки в среднем за 90 минут. В первом круге «Лечче» получил в Риме четыре пробоины, на которые ответил двумя результативными ударами.

«Хайденхайм» — «Вердер». Прогноз: Классен, Топрак и Писарро сохранят прописку в Бундеслиге В первом стыковом матче соперники обошлись без голов, каждая ошибка может стать роковой

В общем, возвращение Иммобиле и Кайседо имеет все шансы получиться триумфальным. ИТБ 2.5 гола «Лацио» за 2.06 смотрится замечательно, Также можно подумать об индивидуальном тотале больше 1.5 голов Чиро Иммобиле за 2.80. Как правило, аутсайдерам форвард отгружает много и со вкусом.

Прогноз и ставки на матч «Лечче» — «Лацио» 7 июля

«Лацио» в прошлом туре разгромно проиграл «Милану» без двух основных нападающих. Иммобиле и Кайседо отбыли дисквалификации, их ждёт худшая оборона чемпионата Италии. «Лечче» пропустил 70 голов в 30 матчах сезона, а сейчас идёт на серии из шести поражений. В пяти случаях он пропускал как минимум четыре раза. Индивидуальный верх гостей напрашивается.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Лацио» за 2.06.