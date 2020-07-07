«Динамо Киев» — «Ворскла». Прогноз: поражение от «Шахтёра» поможет взять Кубок Украины

7 июля «Динамо Киев» и «Ворскла» сыграют в матче финала Кубка Украины. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Ворсклы» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Украины «Динамо Киев» — «Ворскла»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Украины 7 июля «Динамо Киев» — «Ворскла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.65.

Анализ и прогноз матча Кубка Украины «Динамо К» — «Ворскла» (07.07.2020)

Чемпионат Украины вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи состоялись ещё 15 марта. В самом конце мая украинская Премьер-лига наконец вышла из вынужденной спячки и с тех пор обходится без перерывов.

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С чемпионом УПЛ всё давно ясно, донецкий «Шахтёр» ещё более двух недель назад гарантировал себе четвёртый титул подряд. Настало время финала Кубка Украины, где «горняков» не будет. Дело в том, что они проиграли киевскому «Динамо» (1:2) ещё на стадии 1/8 финала в инфарктном матче с дополнительным временем и двумя удалениями.

Бело-синие в итоге пусть и не без труда, но всё же добрались до решающего поединка. В четвертьфинале пришлось играть дополнительное время с крепкой «Александрией» (1:0), а в полуфинале досталось скромному «Минаю» (2:0), который выступает в Первой лиге. Разыграть трофей предстоит с «Ворсклой».

Клуб из Полтавы — крепкий середняк чемпионата Украины. Стабильно берёт очки с аутсайдерами, изредка покусывает зазевавшихся фаворитов. Обрадает скромным подбором исполнителей, пляшет от печки, забивает совсем немного, ставит на организацию игры. Основные надежды связаны с забросами, контратаками и стандартами.

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Этого добра хватило, чтобы добраться до финала, высадив по пути двух представителей топ-6 УПЛ. С одним и тем же счётом 1:0 оказались обыграны «Колос» и «Десна», а в полуфинале пришлось понервничать. Зелёно-белые отыгрались у «Марияуполя» с пенальти на 80-й минуте, дошли до серии 11-метровых и оказались точнее (1:1, 5:3 пен).

Понятно, что киевское «Динамо» гораздо сильнее. Достаточно сказать, что номинальные хозяева (игра состоится в Харькове) бьются за попадание в Лигу чемпионов, а «Ворскла» по итогам первого этапа первенства попала в шестёрку аутсайдеров, где на данный момент занимает третье место.

Статистика очных встреч тоже намекает: в семи предыдущих случаях киевляне непременно брали верх, в пяти из них — всухую. Но для «Ворсклы» финал Кубка Украины — редчайший шанс выиграть трофей, то есть самый важный матч всего сезона. Неслучайно накануне тренерский штаб предоставил отдых абсолютно всем лидерам, выставив на игру УПЛ со «Львовом» резервистов.

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Столичный клуб всерьёз рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий год: он занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Десне» по дополнительным показателям. Плюс сзади поджимает «Заря», у которой всего на один балл меньше. Но беречь силы никак нельзя, ведь выигрыш Кубка Украины способен улучшить впечатления от тяжелейшего сезона.

Рисунок игры не вызывает сомнений: «Ворскла» отдаст мяч и будет действовать вторым номером в расчёте на стандарт или контратаку. «Динамо» допускает достаточно обрезов, так что шансы наверняка появятся. Ждём закрытого футбола с невысоким темпом, в котором голов будет не слишком много.

Всё же на кону трофей, цена ошибки велика. Мы бы выбирали между двух вариантов: тотал меньше 3 мяча идёт за крепкий коэффициент 1.90, а П1 всухую — за 2.14. Оборона у клуба из Полтавы неплохая, а вот с созиданием всё очень печально.

Прогноз и ставки на финал Кубка Украины «Динамо К» — «Ворскла»

Для обеих команд матч имеет огромное значение, но уровень исполнителей у киевлян всё же гораздо выше. В семи предыдущих очных встречах «Динамо» добивалось победы, в пяти случаях — всухую. Оборона у «Ворсклы» достойная, а вот с созиданием огромные проблемы. На наш взгляд, фаворит забьёт пару мячей и этого хватит для победы.

Ставка: победа киевского «Динамо» всухую за 2.14.