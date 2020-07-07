«Динамо Киев» — «Ворскла». Прогноз: поражение от «Шахтёра» поможет взять Кубок Украины

7 июля «Динамо Киев» и «Ворскла» сыграют в матче финала Кубка Украины. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Ворсклы» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.
Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Украины «Динамо Киев» — «Ворскла»
Букмекеры уверены, что матч Кубка Украины 7 июля «Динамо Киев» — «Ворскла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.65.
Анализ и прогноз матча Кубка Украины «Динамо К» — «Ворскла» (07.07.2020)
Чемпионат Украины вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи состоялись ещё 15 марта. В самом конце мая украинская Премьер-лига наконец вышла из вынужденной спячки и с тех пор обходится без перерывов.
С чемпионом УПЛ всё давно ясно, донецкий «Шахтёр» ещё более двух недель назад гарантировал себе четвёртый титул подряд. Настало время финала Кубка Украины, где «горняков» не будет. Дело в том, что они проиграли киевскому «Динамо» (1:2) ещё на стадии 1/8 финала в инфарктном матче с дополнительным временем и двумя удалениями.
Бело-синие в итоге пусть и не без труда, но всё же добрались до решающего поединка. В четвертьфинале пришлось играть дополнительное время с крепкой «Александрией» (1:0), а в полуфинале досталось скромному «Минаю» (2:0), который выступает в Первой лиге. Разыграть трофей предстоит с «Ворсклой».
Клуб из Полтавы — крепкий середняк чемпионата Украины. Стабильно берёт очки с аутсайдерами, изредка покусывает зазевавшихся фаворитов. Обрадает скромным подбором исполнителей, пляшет от печки, забивает совсем немного, ставит на организацию игры. Основные надежды связаны с забросами, контратаками и стандартами.
Этого добра хватило, чтобы добраться до финала, высадив по пути двух представителей топ-6 УПЛ. С одним и тем же счётом 1:0 оказались обыграны «Колос» и «Десна», а в полуфинале пришлось понервничать. Зелёно-белые отыгрались у «Марияуполя» с пенальти на 80-й минуте, дошли до серии 11-метровых и оказались точнее (1:1, 5:3 пен).
Понятно, что киевское «Динамо» гораздо сильнее. Достаточно сказать, что номинальные хозяева (игра состоится в Харькове) бьются за попадание в Лигу чемпионов, а «Ворскла» по итогам первого этапа первенства попала в шестёрку аутсайдеров, где на данный момент занимает третье место.
Статистика очных встреч тоже намекает: в семи предыдущих случаях киевляне непременно брали верх, в пяти из них — всухую. Но для «Ворсклы» финал Кубка Украины — редчайший шанс выиграть трофей, то есть самый важный матч всего сезона. Неслучайно накануне тренерский штаб предоставил отдых абсолютно всем лидерам, выставив на игру УПЛ со «Львовом» резервистов.
Столичный клуб всерьёз рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий год: он занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Десне» по дополнительным показателям. Плюс сзади поджимает «Заря», у которой всего на один балл меньше. Но беречь силы никак нельзя, ведь выигрыш Кубка Украины способен улучшить впечатления от тяжелейшего сезона.
Рисунок игры не вызывает сомнений: «Ворскла» отдаст мяч и будет действовать вторым номером в расчёте на стандарт или контратаку. «Динамо» допускает достаточно обрезов, так что шансы наверняка появятся. Ждём закрытого футбола с невысоким темпом, в котором голов будет не слишком много.
Всё же на кону трофей, цена ошибки велика. Мы бы выбирали между двух вариантов: тотал меньше 3 мяча идёт за крепкий коэффициент 1.90, а П1 всухую — за 2.14. Оборона у клуба из Полтавы неплохая, а вот с созиданием всё очень печально.
Прогноз и ставки на финал Кубка Украины «Динамо К» — «Ворскла»
Для обеих команд матч имеет огромное значение, но уровень исполнителей у киевлян всё же гораздо выше. В семи предыдущих очных встречах «Динамо» добивалось победы, в пяти случаях — всухую. Оборона у «Ворсклы» достойная, а вот с созиданием огромные проблемы. На наш взгляд, фаворит забьёт пару мячей и этого хватит для победы.
Ставка: победа киевского «Динамо» всухую за 2.14.
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