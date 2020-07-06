«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз: берём коэффициент 2.26 на матч аутсайдеров АПЛ

7 июля «Уотфорд» примет «Норвич Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Уотфорд» — «Норвич»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Уотфорд» — «Норвич Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с 1.64.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Уотфорд» — «Норвич Сити» (07.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершится 33-й тур, а уже на следующий день стартует 34-й. Среди прочих сразятся «Уотфорд» и «Норвич Сити», встреча стартует в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Уотфорд» после паузы очень плох. За четыре игры он сумел набрать всего одно из 12 возможных очков. Ничья пришлась на дебютную встречу с «Лестер Сити» (1:1), но тут надо сказать, что «лисы» выглядели неубедительно. На этом успехи закончились.



В остальных трёх случаях «шершни» потерпели три поражения с общим счётом 1:7. Сперва на выезде не вышло ничего предложить «Бёрнли» (0:1), затем у себя дома снова ничего не получилось впереди с «Саутгемптоном» (1:3). Ну а в прошлом туре команда оказалась бессильна перед «Челси» Фрэнка Лэмпарда.



Из-за провального отрезка «Уотфорд» спустился на 17-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сейчас, конечно, у клуба 28 баллов и шансы сохранить прописку ещё есть. Однако конкурентов много: у соседей по зоне вылета «Астон Виллы» и «Борнмута» лишь на одно очко меньше.

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Хуже дела, пожалуй, только у «Норвич Сити». Команда из Нориджа замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе после 33 туров лишь 21 балл. До спасительной 17-й строчки не хватает целых семи очков, а за пять туров до конца такую фору отыграть невероятно трудно. Права на ошибку не осталось.



За четыре матча в АПЛ после вынужденной паузы «канарейки» не набрали ни одного очка, проиграв все четыре игры с общим счётом 0:9. Также была домашняя встреча с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии, которую они тоже проиграли. Но тут надо бы сказать, что в основное время счёт был 1:1, а до послематчевой серии пенальти команде из Нориджа не хватило дотерпеть буквально пару минут.

Теперь «Норвич Сити» ожидает выезд к «Уотфорду». Судя по всему, шансов у последнего клуба английской Премьер-лиги шансов маловато. Дело в том, что за 16 гостевых поединков он сумел добыть только одну победу и скатать всего три ничьи. При этом пропустил аутсайдер ровно 30 голов, а забил каких-то шесть. Жуткие цифры.

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Любопытно также и то, что в предыдущих восьми играх в чемпионате Англии «канарейки» потерпели семь поражений, не забив при этом ни одного мяча. На таком фоне ставка «Норвич» не забьёт за коэффициент 2.26 смотрится заманчиво. Любители рискнуть могут даже проверить П1 всухую за солидный коэффициент 2.68.

В девяти предыдущих домашних играх «Уотфорд» потерпел лишь два поражения: от крепкого «Эвертона» (2:3) и от входящего в топ-5 АПЛ по набранным очкам на выезде «Саутгемптона» (1:3). При этом «шершни» дома умудрились не проиграть «Тоттенхэму» (0:0) и «Лестеру» (1:1) и выиграть такие большие клубы, как «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вулверхэмптон» (2:1) и «Ливерпуль» (3:0).

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Норвич Сити»

После паузы и те, и другие выглядят не очень убедительно, однако у «Норвича» шансы зацепиться за очки в предстоящей игре минимальные. В предыдущих девяти играх АПЛ «канарейки» сумели забить один-единственный гол, потерпев при этом семь поражений с общим счётом 0:14. «Уотфорд» же на своём поле опасен даже для таких грандов, как «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Лестер» и «Тоттенхэм». На наш взгляд, стоит проверит ставку «Норвич» не забьёт.



Ставка: «Норвич Сити» не забьёт за коэффициент 2.26.