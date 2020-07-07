«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз: огненный второй тайм от претендентов на Лигу чемпионов

8 июля «Хетафе» и «Вильярреал» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Вильярреал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 8 июля «Хетафе» — «Вильярреал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча Примеры «Хетафе» — «Вильярреал» (08.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры продолжится в среду, 8 июля, тремя матчами. В 20:30 мск «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» начнёт выяснять отношения с «Вильярреалом».

Вывеска не самая звучная, хотя по факту это наиболее значимая встреча во всём 35-м туре. Ведь речь о прямых конкурентах, которые изо всех сил пытаются догнать «Севилью», заскочить в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов на будущий год. Попутно получив внушительные призовые от УЕФА.

Важно учитывать два момента. Первый — до завершения сезона осталось всего четыре тура. Второй — отставание от красно-белых солидное. То есть любой результат кроме победы поставит крест на мечтах команд о четвёрке сильнейших. Тогда придётся бороться только за попадание в Лигу Европы.

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На данный момент небольшое преимущество на стороне «Вильярреала», который набрал 54 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» отстаёт на один пункт, располагаясь на шестом месте. У «Севильи» уже 60 баллов, а идущий третьим «Атлетико» (62) вряд ли намерен играть в кошки-мышки.

После рестарта первенства «жёлтая субмарина» смотрится гораздо солиднее. В семи турах удалось набрать 16 очков. Единственное поражение состоялось в минувшем туре от «Барселоны» (1:4), никаких вопросов в справедливости результата не возникло. Каталонцы смотрелись на голову сильнее.

С соперниками попроще получается гораздо лучше. Обыграны «Сельта», «Мальорка», «Гранада» (все получили по 1:0), а также «Валенсия» и «Бетис» (по 2:0). Плюс ничья с «Севильей» (2:2), где андалусийцы дважды смогли отыграться. Получается, что в пяти из семи поединков «Вильярреал» не пропустил.

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«Хетафе» на момент возобновления сезона находился в топ-4, но результаты моментально просели. Всего одна победа в семи встречах (2:1 с «Реалом Сосьедад», который деградировал ещё сильнее), а также поражения от мадридского «Реала» (0:1) с «Гранадой» (1:2). Плюс целых четыре ничьих.

Видно, что синие испытывают проблемы с физической подготовкой, которая до пауза была их основным козырем. В результате в атаке всё совсем печально, а надёжная прежде оборона всё чаще даёт сбои. Особенно во втором тайме, когда на фоне усталости команда подсаживается и теряет концентрацию.

Статистика очных встреч плюс-минус ровная. Внимания заслуживает другое — всего одна ничья в семи предыдущих случаях. И неплохая результативность — лишь в двух из восьми последних матчей соперники не добрались до отметки в два гола. От этого и будем отталкиваться, ведь мирный исход не устроит никого.

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Скорее всего, дебют получится аккуратным: цена ошибки высока, никто не станет рисковать. А вот дальше событий должно стать больше, поскольку при потере очков шансы на топ-4 окончательно пропадут. Классическая ставка «второй тайм результативнее первого» идёт за 2.23, вариант попроще — ТБ 1 гола во втором тайме за 1.76.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Вильярреал» 8 июля

Обе команды не отличаются сумасшедшей результативностью, но в очных встречах свои два-три гола забивают. Кроме того, сейчас речь идёт об особой игре: соперники сохранят шансы на попадание в зону Лиги чемпионов только в случае победы, а потому им в любом случае придётся раскрываться. Дебют, скорее всего, получится аккуратным, зато после перерыва должно быть жарко.

Ставка: тотал больше 1 гола во втором тайме за 1.76.