«Милан» — «Ювентус» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 7 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 7 июля.

На что ставить в футболе 7 июля

В нашей родной РПЛ начинается очередной тур. В 18:30 стартует матч «Тамбова» и «Ахмата». Тамбовчане постараются развить успех после победы над «Спартаком», грозненцы должны выйти из нокаута в матче с ЦСКА. Явного фаворита тут нет, будет интересно!



В АПЛ запланированы три игры. Главная – матч «Арсенал» — «Лестер». Артета наконец наладил игру «канониров», а «лисы» отчаянно борются за 3-е место. Игра начнётся в 22:15. А в 20:00 стартуют матчи «Кристал Пэлас» — «Челси» и «Уотфорд» — «Норвич».



В Испании Фёдор Смолов постарается забить третьей топ-команде чемпионата: «Сельте» предстоит матч против «Атлетико». Денис Черышев и его «Валенсия» примут «Вальядолид».



В Серии А «Милану» предстоит матч против «Ювентуса». Ибрагимович и компания притормозили «Лацио» в прошлом туре, сейчас у «россонери» есть шанс уравнять очки, отобранные у топов, нужно обыграть «Юве». Эта игра стартует в 22:45. Ну а «Лацио», кроме того как болеть за «Милан», ещё нужно обыграть «Лечче». Если всё срастётся, отрыв от «Ювентуса» может сократиться до 4 очков.

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 7 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ ещё надеется на его возобновление в августе. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 7 июля

В Израиле началась вторая волна коронавируса, но в баскетбол пока играют, без зрителей, конечно. На вторник запланированы 4 встречи. Кроме того, в баскетбол играют сегодня и в Новой Зеландии.



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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