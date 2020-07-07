«Зенит» — «Сочи». Прогноз: Дзюба и Азмун вновь повеселят публику, Заболотный поможет

8 июля «Зенит» и «Сочи» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Зенит» — «Сочи»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 8 июля «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Зенит» — «Сочи» (08.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз: Виллиан, Жиру и Лэмпард сделают шаг к Лиге чемпионов За восемь предыдущих лондонских дерби с «орлами» «пенсионеры» сумели добыть шесть побед.

Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 8 июля, четырьмя матчами. В 18:00 в Санкт-Петербурге местный «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» начнёт выяснять отношения с «Сочи».

Делать прогнозы и ставки на эту игру крайне опасно, поскольку сомнения вызывает один из важнейших факторов. А именно — мотивация «Зенита». Петербуржцы стали чемпионами России за четыре тура до окончания первенства, теперь их могут интересовать только два поединка. Полуфинал Кубка России со «Спартаком». И, в случае победы, финал турнира.

Но до битвы с красно-белыми ещё две недели, а потому мысли о долгожданном золотом дубле пока придётся отложить. Непосредственно с результатами всё обстоит великолепно — четыре победы из четырёх возможных с общим счётом 12:4. Никаких проблем с голами нет, связка Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна отжигает не только в чемпионской раздевалке.

«Сельта» — «Атлетико». Прогноз: это не «Реал» и «Барселона»! Смолов останется без гола Обе команды здорово выглядят после паузы, но разница в уровне исполнителей солидная.

Понятно, что по общему уровню исполнителей сине-бело-голубые превосходят не только «Сочи», но и любой другой клуб Российской Премьер-Лиги. И всё же. Во-первых, нехватка мотивации сказывалась и в предыдущих турах: после разноса ЦСКА (4:0) футболисты расслабились, едва не потеряв очки с «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1).

Первый тайм в Краснодаре также получился довольно слабым, хотя после перерыва вопросы в справедливости исхода отпали. И тут в дело вступает второй момент. Подопечные Сергея Семака ещё в воскресенье провели очень яркий и бодрый матч на выезде, который забрал много сил и эмоций. А потом, разумеется, праздновали заслуженное чемпионство.

И вот уже в среду нужно выходить на ничего не решающую игру. Да ещё и при минимальном количестве болельщиков, ведь ограничения из-за пандемии коронавируса никто не отменял. Как ни крути, а подобные вещи с большой долей вероятности скажутся на футболистах. Всё это повышает шансы гостей.

«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз: Гацкан, Комбаров и Фролов найдут управу на Луценко Обе команды успели сменить тренеров после рестарта сезона РПЛ.

«Горожане», к слову, и сами в полном порядке. После рестарта сезона они ни разу не уступили. Говорить лишний раз про игру с юношами «Ростова» не хочется, а вот ничьи с «Ахматом» (1:1), «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0) — это серьёзно. Справедливости ради, во всех трёх случаях подопечные Владимира Федотова вполне могли проиграть.

В принципе, «Сочи» даже сохраняет шансы на еврокубки: до шестого места всего три очка, а в случае победы «Зенита» в Кубке России оно выведет в квалификацию Лиги Европы. Мотивация гостей вопросов не вызывает, так что можно просто проверить классические Х2 за прекрасный коэффициент 2.29.

Мы же поставим на голы. «Зенит» уже гарантировал себе титул и может с чувством выполненного долга сыграть на публику. «Сочи» тоже не против — в трёх из четырёх матчах после паузы с участием этого клуба голы забивались в обе стороны. Вариантов хватает — на «обе забьют» дают коэффициент 1.71, на «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» — 2.09, на ТБ 3 гола — 2.15. Вполне недурно.

«Тамбов» — «Ахмат». Прогноз: конфуз «Спартака» поможет Шалимову, Глушакову и Берише «Волки» оставили в Москве слишком много сил и эмоций.

Напрягает только подвешенное состояние Александра Кокорина. Накануне даже главный тренер гостей Владимир Федотов признался, что не знает ответа на вопрос об участии арендованного у «Зенита» форварда. Впрочем, в «Сочи» хватает исполнителей с сине-бело-голубым прошлым, а правило бывших никто не отменял.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 8 июля

Хозяева уже выиграли чемпионство и фактически лишены турнирной мотивации. В такой ситуации они могут позволить себе сыграть смелее и активнее, благо что в трёх из четырёх матчей с участием «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны. Ждём бодрой и результативной игры.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.15.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.