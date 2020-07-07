«Ман Сити» — «Ньюкасл». Прогноз: Де Брёйне и Стерлинг пригвоздят середняка на «Этихаде»

8 июля «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 26.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Ньюкасл»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (08.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершился 33-й тур, а уже 7 июля стартует 34-й тремя матчами. Продолжит программу 8 июля битва «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», встреча стартует в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Манчестер Сити» в прошлом туре потерпел второе кряду поражение на выезде после паузы. Первое случилось от «Челси» (1:2), а вот второе — от одного из худших клубов АПЛ, если считать по набранным очкам у себя дома. Гостили «горожане» в Саутгемптоне у местной одноимённой команды и проиграли с минимальным счётом.



Единственный гол получился, можно сказать, из ничего. Защитник Александр Зинченко на 16-й минуте потерял мяч в районе центрального круга, а нападающий «святых» Че Адамс дальним ударом перебросил его через вышедшего из ворот Эдерсона. Всё оставшееся время голубые пытались исправить положение, но сделать это не удалось.



Сейчас у подопечных Хосепа Гвардиолы по-прежнему чистейшая вторая строчка. Отрыв от замыкающего тройку лидеров «Лестера» составляет восемь пунктов. Впрочем, есть вероятность того, что в Лигу чемпионов они не выйдут, поскольку в феврале клуб был обвинён в нарушении правил финансового фэйр-плей и отстранён от участия в еврокубковых турнирах. Была подана апелляция, теперь «Сити» ожидает решения коллегии судей.

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«Ньюкасл Юнайтед» после паузы смотрится очень достойно. Он и замыкающий топ-5 «Манчестер Юнайтед» — единственные команды, кто ещё ни разу не проиграл в английской Премьер-лиге после рестарта. Классное достижение, особенно для представителя середины таблицы.



За четыре проведённые встречи «сороки» набрали 8 из 12 возможных очков. Правда, тут надо бы сказать, что трое из четырёх соперников — представители хвоста чемпионата Англии: «Астон Вилла» (1:1), «Борнмут» (4:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:2). И только один оппонент из топ-10, «Шеффилд Юнайтед» (3:0).



После 33 туров у чёрно-белых 43 балла в активе и 12-я строчка. Отрыв от зоны вылета составляет целых 16 пунктов, так что поводов для беспокойства нет. Однако повыше забраться тоже будет проблематично. Плотность таблицы, конечно, большая, но конкурентов предостаточно. И все они в порядке.

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Теперь «Ньюкаслу» предстоит выезд к злому «Манчестер Сити». Соперники уже успели встретиться после паузы. Дело было в четвертьфинале Кубка Англии. Тогда «Сити» выступал в роли гостей и очень уверенно разобрался с соперником, обыграв того со счётом 2:0.

Теперь подопечные Гвардиолы будут играть на своём поле, и тут для «сорок» всё печально. Дело в том, что в предыдущих шести играх у себя дома с ними «Манчестер Сити» добыл шесть побед. При этом клуб оформил 24 мяча, а пропустил всего три. Жуткие цифры.



Любопытно также, что в предыдущих четырёх домашних играх в текущем сезоне АПЛ голубые одержали четыре победы с общим счётом 14:0. Да и в целом, у себя дома они пропускают довольно редко: в текущем сезоне за 16 домашних игр было пропущено только 12 мячей. На таком фоне П1 всухую за коэффициент 1.73 смотрится нормально. При желании можно проверить П1 с форой (-2.5) за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

«Ньюкасл» после паузы выглядит хорошо, однако зацепиться за очки в предстоящей игре шансов маловато. «Манчестер Сити» на своём поле не пропускают в чемпионате Англии уже четыре игры кряду. У «сорок» же с голами на выезде туговато, так что мы бы проверили П1 всухую. Статистика личных встреч на нашей стороне: в предыдущих шести играх у себя дома с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» добыл шесть побед, оформил 24 мяча, а пропустил только три.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за коэффициент 1.73.