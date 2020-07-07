«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук разделает Максименко, Джикию и Айртона в дерби

В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.

8 июля «Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Локомотив»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 8 июля «Спартак» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.16, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (08.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 8 июля, четырьмя матчами. В 20:30 мск в Москве «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом».

Обе команды здорово возобновили сезон, а вот дальше дело не пошло. Красно-белые справедливо обыграли в Туле «Арсенал» (3:2), после чего в трёх турах набрали всего одно очко. Для начала не смогли взломать оборону «Уфы» в родных стенах, хотя это вполне нормально. Подопечные Вадима Евсеева способны засушить кого угодно.

А вот два поражения подряд заметно напрягли. Подопечные Доменико Тедеско не смогли справиться в дерби с ЦСКА: бойко начали, создали парочку полу-моментов. А потом Александр Максименко зевнул дальний удар Николы Влашича. С игрой первым номером у «Спартака» по-прежнему возникают проблемы.

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В результате спастись так и получилось (0:2), да и по-настоящему опасных моментов практически не возникало. Прекрасный удар Умярова из-за пределов штрафной с отскока никак не тянет на позиционную атаку. На десерт состоялось поражение от скромного «Тамбова» (2:3).

После игры много говорили о судействе. Арбитр действительно ошибочно не засчитал гол Александра Соболева, так что предпосылки для жалоб имеются. Но это не должно оттенять очевидный факт: на победу красно-белые никак не наиграли. «Волки» смогли ограничить соперника, а в атаке максимально бережливо отнеслись к созданным моментам.

Теперь шансы «Спартака» попасть в еврокубки через РПЛ минимальны. Седьмое место в турнирной таблице, 32 очка. У «Динамо» столько же при игре в запасе, у «Уфы» на одно больше, а замыкающий топ-5 ЦСКА ушёл на 11 баллов. Основные надежды связаны с Кубком России. В случае победы москвичи попадут в Лигу Европы, в случае триумфа «Зенита» проходным станет шестое место национального первенства.

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«Локомотив» из топ-5 уже не выпадет, однако тут амбиции солиднее — надо попадать в Лигу чемпионов. Подопечные Марко Николича начали с двух сухих побед над аутсайдерами (1:0 с «Оренбургом» и 2:0 с «Рубином»), а вот дальше возникли трудности. Две ничьих кряду с командами из нижней части таблицы.

С «Крыльями Советов» (1:1) фаворит натурально отскочил. Пропустил первым, много ошибался, а в дебюте второго тайма ещё и остался в меньшинстве. Повезло, что самарцы не использовали пару хороших контратак, а Сафа Хиди получил два «горчичника» за три минуты и уравнял составы. Спасительный гол состоялся на 95-й минуте.

С «Сочи» удача взыскала долг. Тут «железнодорожники» имели солидное преимущество, однако два гола отменили из-за офсайда, а на 98-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Впрочем, ситуация остаётся под контролем, поскольку «Краснодар» в двух предыдущих турах зацепил лишь одно очко.

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Теперь «Локомотив» располагается на второй строчке, опережая «быков» на четыре балла при одной лишней игре. Проблема одна — статистика очных встреч со «Спартаком» в последнее время просто кошмарная. В девяти предыдущих поединках одержана лишь одна победа. Да и там Александр Самедов получил красную карточку до перерыва при счёте 2:0, в результате чего соперник забил четыре мяча во втором тайме.

Красно-белые крайне нестабильны, но примерно то же самое можно сказать про «железнодорожников», оставшихся фактически без «скамейки». На таком фоне стоит рассмотреть лобовую ничью за солидный коэффициент 3.50. Также стоит проверить гол Алексея Миранчука, на который дают аж 3.60.

Тут логика следующая. Полузащитник забил четыре гола в четырёх предыдущих турах и действительно показывает классный футбол. Возможно, лучший в карьере. С «Сочи» он не реализовал решающий пенальти, после чего наверняка будет иметь особую мотивацию. Миранчук добавил и выглядит очень зрело, это видно даже по его словам после встречи минувшего тура.

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Защита у красно-белых нестабильная, а Самуэль Жиго не сыграет из-за дисквалификации. Экспериментальный центр и без того не самой надёжной обороны — звучит как отличный повод улучшить статистику. Моменты наверняка появятся, дело за реализацией.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 8 июля

Обе команды выглядят нестабильно, в предыдущих турах они синхронно наломали дров. Статистика очных встреч полностью на стороне красно-белых — всего одно поражение в девяти последних матчах. Возьмём гол Алексея Миранчука за 3.60: полузащитник набрал потрясающую форму и забил четыре гола в четырёх матчах, а накануне не реализовал пенальти на 98-й минуте. После такого он будет полон желания исправиться.

Ставка №1: ничья за 3.50.

Ставка №2: гол Алексея Миранчука за 3.60.

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