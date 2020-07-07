«Шеффилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз: «клинки» вставят палку в колёса Хименесу и Траоре

В последних восьми домашних играх «Шеффилд» проиграл всего один раз, а победил — пять.

8 июля «Шеффилд Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Шеффилд» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (08.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершился 33-й тур, а уже 7 июля стартует 34-й тремя матчами. Продолжит программу 8 июля битва «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптона», встреча стартует в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Шеффилд Юнайтед» возобновил чемпионат Англии тремя провальными выездами. Сперва случилась досадная ничья с «Астон Виллой» в матче перенесенного 28-го тура (0:0 благодаря ошибке VAR в пользу оппонента), а затем два разгромных поражения от «Ньюкасла» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3). Зато сейчас клуб потихоньку возвращается в привычную колею.



В позапрошлом туре «клинки» сенсационно расправились дома с «Тоттенхэмом» (3:1), а в прошлом случилась гостевая ничья с крепким «Бёрнли» (1:1). Причём оба результата получились вполне рабочими: со «шпорами» команда сдержанно играла в обороне и остро в атаке, а с бордовыми вовсе пришлось отыгрываться.



Сейчас у «Шеффилда» 48 очков и девятая строчка. До замыкающего топ-6 «Вулверхэмптона» не хватает лишь четырёх пунктов, а потому у клуба появится дополнительный стимул сократить разрыв. Плотность таблицы высока, так что сразу шесть представителей топ-10 АПЛ претендуют на Лигу Европы.

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«Вулверхэмптон», собственно, имеет в своём активе 52 очка и на данный момент располагается на шестой позиции. До зоны Лиги чемпионов не хватает целых пять пунктов, а конкуренция солидная, так что претендовать будет тяжело. При этом отрыв от главного преследователя «Арсенала» теперь только три пункта, поэтому действовать нужно аккуратно.



В прошлом туре «волки» уступили на своём поле «канонирам» со счётом 0:2. Несомненно, лондонцам надо отдать должное. Но стоит также отметить, что хозяева имели уйму убойных моментов, да только подвела реализация. К слову, они нанесли в сторону ворот соперника 10 ударов, а в створ попали лишь однажды.



Теперь «Вулверхэмптону» предстоит непростой выезд к крепкому орешку «Шеффилд Юнайтед». Дело в том, что «клинки» очень хорошо играют у себя дома. За 16 матчей в текущем сезоне чемпионата Англии они пропустили только 14 мячей, а забили ровно 20.

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При этом стоит отметить, что за последние восемь поединков на своём поле клуб из Шеффилда потерпел всего лишь одно поражение — от грозного «Манчестер Сити», да и то варианты имелись (0:1). В остальных же семи встречах было добыто пять побед и сыграно две ничьи. Пропущено же за всё это время лишь пять мячей.

При таких раскладах интересно выглядит классическая ставка 1Х за коэффициент 1.81. Встреча первого круга в Вулверхэмптоне, к слову, завершилась ничьей со счётом 1:1. Тогда «клиники», кстати, открыли счёт уже на второй минуте матча.



Любопытно также смотрится гол «Шеффилда» за коэффициент 1.70. «Вулверхэмптон» в гостях играет мощно, но пропускает частенько. Всё же за 16 выездов в текущем сезоне он пропустил 17 мячей, это не так мало.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в гостях выступает очень мощно, однако предстоящий выезд станет непростым. Дело в том, что «Шеффилд Юнайтед» весьма серьёзный противник, особенно на своём поле. Стоит отметить, что в предыдущих восьми матчах дома он потерпел всего лишь одно поражение, а за все 16 игр в текущем сезоне пропустил 14 голов. При таких раскладах можно проверить сразу две ставки на предстоящий поединок.



Ставка 1: «Шеффилд» забьёт за коэффициент 1.70.



Ставка 2: «Шеффилд» не проиграет за коэффициент 1.81.