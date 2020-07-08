«Урал» — «Динамо». Прогноз: Комличенко и Панченко разнесут худшую защиту чемпионата России

9 июля «Урал» и «Динамо» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Динамо»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 9 июля «Урал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Динамо» (09.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в четверг, 9 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге, где местный «Урал» сразится с «Динамо».

Речь идёт о прямых конкурентах и соседях по турнирной таблице. У них даже очков на данный момент поровну — по 32 на брата. Запрыгнуть в топ-5 уже не удастся, поскольку ЦСКА оторвался на 11 баллов. За четыре тура столько не отыграть. Зато в случае победы «Зенита» в Кубке России путёвку в Лигу Европы получит обладатель шестой строчки.

Вот тут и начинается самое интересное, ведь претендентов выше крыши. У «Уфы» 33 очка, «Динамо», «Урал» и «Спартак» к моменту начала 27-го тура отстают на один пункт, тульский «Арсенал» — на два, а «Сочи» и «Рубин» — на три. Важная сноска — у бело-голубых имеется игра в запасе, поскольку «Краснодар» благородно согласился на перенос.

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В общем, очная встреча на таком фоне имеет огромное значение. Благо что команды после рестарта сезона выглядят сопоставимо. У «Урала» вроде бы семь очков в четырёх турах, хотя по факту не всё так радужно. Одна из побед добыта без выхода на поле — «Оренбургу» присудили техническое поражение из-за эпидемии коронавируса в коллективе.

Вторая победа с горем пополам добыта над «Тамбовом» (2:1) в абсолютно равной игре. Первый мяч «шмели» провели с пенальти, который соперник привёз себе сам. Мяч после рядового заброса попал защитнику в руку. Также были поражения от «Рубина» (1:2 при равной игре) и ничья с «Уфой» (1:1).

Потеря очков с «горожанами» получилась особенно обидной, там подопечные Дмитрия Парфёнова имели всё необходимое для победы. Они получили численное преимущество в середине второго тайма, тут же открыли счёт, а затем прижались к воротам и пропустили ответный мяч на 93-й минуте.

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«Динамо» похвастаться тоже особо нечем, всего два очка в трёх поединках. Вопросов нет только по ничьей с ЦСКА — равная игра, мирный исход (0:0). С «Сочи» натурально не повезло: партнёров подставил Тони Шуньич, который при счёте 1:0 получил второй «горчичник». «Горожане» на 92-й минуте с пенальти ушли от поражения (1:1).

Поражение от тульского «Арсенала» (0:1) получилось ещё обиднее. Морозов привёз гол на ровном месте, ошибившись при обработке мяча. С 35-й минуты подопечные Кирилла Новикова действовали в большинстве, однако забить не смогли. Давили, нагружали центральных защитников, много били из-за пределов штрафной и даже попали в штангу. А вот искры не хватило — нестандартных решений не последовало.

Вообще, в последнее время «Динамо» довольно удачно играет с екатеринбуржцами — две победы и две ничьи в четырёх поединках при разнице голов 9:3. В трёх случаях москвичи забивали как минимум дважды, в оставшемся ограничились одним мячом. От этого вполне можно оттолкнуться.

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Оборона у «Урала» по-прежнему кошмарная, пропускает команда больше всех в РПЛ. Бело-голубые на свой гол в минувшем туре определённо наиграли, а обидное поражение только добавит им желания исправиться. На наш взгляд, без гола гости точно не останутся. ИТБ 1 мяча «Динамо» идёт за скромный коэффициент 1.65, но есть варианты посмелее.

Прежде всего гол москвичей во втором тайме за вполне рабочие 1.85. «Шмели» пропустили после перерыва аж 23 раза, почти по мячу в среднем за игру. А «Динамо» часто активизируется именно во втором тайме, после перестановок тренерского штаба и выхода свежих футболистов.

Ну и П2 с нулевой форой за 1.86 также достойна внимания. Проверять лобовую победу гостей не рискнём, после паузы они выглядят нестабильно, чередуя хорошие отрезки с глупейшими ошибками.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» 9 июля

Соперники сопоставимы по общему уровню, после паузы они не впечатляют. Зато статистика очных встреч полностью на стороне гостей — восемь очков в четырёх предыдущих поединках при разнице голов 9:3. «Урал» играет в атаку и пропускает больше всех в РПЛ, так что Комличенко с партнёрами будет где разгуляться.

Ставка: «Динамо» забьёт во втором тайме за 1.85

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