«Эйбар» — «Леганес». Прогноз: кровь, пот и слёзы в игре на выживание чемпионата Испании

9 июля «Эйбар» и «Леганес» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эйбара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Леганес»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 9 июля «Эйбар» — «Леганес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча Примеры «Эйбар» — «Леганес» (09.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры продолжится в четверг, 9 июля, тремя матчами. В 20:30 мск «Эйбар» начнёт выяснять отношения с «Леганесом».

Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы и являются прямыми конкурентами. Вот только их положение заметно разнится. У «Эйбара» всё замечательно: вроде бы всего 16-е место, скромные 35 очков в 34 турах. ПРавда, отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов.

За четыре тура до окончания первенства это очень много. Собственно, «оружейники» сами вытащили себя за волосы из болота: в семи турах после возобновления сезона они добыли восемь очков, хотя календарь казался непростым. Жалеть можно разве что о домашнем поражении от «Осасуны» (0:2).

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1:3 от мадридского «Реала» и 0:1 от «Севильи» — вполне достойные результаты, тем более на выезде. Ничьи с «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Хетафе» (1:1) — и подавно, эти клубы вовсю претендуют на попадание в еврокубки. Плюс две победы над двумя представителями топ-10 — «Валенсией» (1:0) и «Гранадой» (2:1).

А вот «Леганес» по сути уже находится одной ногой в Сегунде. Всего 28 баллов в копилке, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Хуже только безнадёжный «Эспаньол», а отставание от спасительной 17-й позиции составляет семь баллов. Шансы есть, но минимальные.

Фактически для гостей это будет игра жизни: либо победа, либо вылет. Никаких проблем с мотивацией тут не возникнет, но хватит ли одного желания — большой вопрос. Пока результаты откровенно слабые — всего пять очков в семи турах после рестарта сезона, одна победа и две ничьих.

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На самом деле подопечные Хавьера Агирре отличаются неплохой организацией и много не пропускают. Без шансов они проиграли только «Севилье» (0:3). С «Барселоной» упустили несколько замечательных возможностей открыть счёт (0:2), с «Вальядолидом» получили два мяча с двух ударов в створ (1:2), с «Осасуной» (1:2) пропустили на 96-й минуте.

Обычно именно подобные «чуть-чуть не хватило» делают разницу в концовке сезона. Впрочем, «Леганес» всё же сумел взять себя в руки и в воскресенье одержал важнейшую гостевую победу над «Эспаньолом» (1:0) в суперзакрытой игре, где опасных моментов практически не возникало.

Проблема в том, что статистика очных встречах практически не оставляет аутсайдеру шансов. За последние четыре года соперники пересеклись семь раз, в пяти случаях «Эйбар» оказался сильнее. Плюс два мирных исхода. Если брать только матчи на крохотном стадиончике «Мунисипаль де Ипуруа», получится ещё показательнее — три победы хозяев из трёх, все всухую.

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В общем, П1 с нулевой форой за 1.77 или комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.05 имеют право на жизнь. Кроме того, можно взять верх по карточкам (на этом рынке «горчичник» идёт за один балл, а удаление — за два балла). Игра имеет огромное значение для соперников, убирать ноги никто не станет. Грубости, единоборств и эмоций должно быть много. Так что тотал больше 5.5 карточки за 1.89 кажется подарком.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эйбар» — «Леганес» 9 июля

Битва прямых конкурентов. «Эйбар» оторвался от зоны вылета на шесть очков и имеет право на ошибку, а вот «Леганес» в случае поражения фактически потеряет шансы на спасение. Команды будут биться насмерть, но статистика очных встреч полностью на стороне хозяев. Пять побед и две ничьи в семи предыдущих поединках. Доверимся цифрам.

Ставка №1: победа «Эйбара» с нулевой форой за 1.77.

Ставка №2: тотал больше 5.5 карточек за 1.89.