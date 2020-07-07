«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах, Мане, Фирмино и Клопп обставят любимого клиента

8 июля «Брайтон» примет «Ливерпуль» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» (08.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершился 33-й тур, а уже 7 числа тремя матчами стартовал 34-й. 8 июля сразятся «Брайтон» и «Ливерпуль», встреча запланирована на 22:15 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Зенит» — «Сочи». Прогноз: Дзюба и Азмун вновь повеселят публику, Заболотный поможет Первый матч сине-бело-голубых после заслуженного чемпионства.

«Брайтон» удачно возобновил сезон. За четыре матча после паузы он набрал семь из 12 возможных очков. А если учитывать сложность календаря на данном отрезке, этот результат покажется в два раза круче. Лишь один оппонент не претендует на еврокубки.



Сперва «чайки» добыли дома волевую победу над «Арсеналом» (2:1). Затем получилось зацепиться за очки в гостях у «Лестера» (0:0). Дальше, конечно, случилось разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3), однако в прошлом туре команда из Брайтон энд Хоув смазала горечь победой над аутсайдером «Норвич Сити» (1:0).



На данный момент у «Брайтона» 36 очков и чистейшая 15-я строчка. Отрыв от зоны вылета составляет целых девять пунктов, так что поводов для беспокойства мало. Однако забраться повыше будет проблематично, поскольку даже у занимающего 14-е место «Кристал Пэлас» на шесть баллов больше.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук разделает Максименко, Джикию и Айртона в дерби В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.

«Ливерпуль» хоть и стал чемпионом Англии, но его игра после паузы пока отнюдь не чемпионская. Вопросов не вызывают домашние игры. За два матча в родных стенах после рестарта АПЛ клуб одержал две победы с общим счётом 6:0. Отличный показатель.



А вот с выездами пока что не клеится. В дебютном матче бригада Клоппа не смогла ничего поделать в дерби с «Эвертоном» и при определённых обстоятельствах могла даже проиграть (0:0). А во время второго выезда красные были растоптаны «Манчестер Сити» (0:4). Гости очень многое позволяли грозной атаке «горожан», за что и поплатились.



И теперь им предстоит ещё один выезд, на этот раз к «Брайтону». До этого с 2011 года соперники успели встретиться всего семь раз, и во всех случаях победителем выходили мерсисайдцы. При этом они сумели забить 21 мяч, а пропустить всего четыре. Цифры, конечно, внушительные.

«Ман Сити» — «Ньюкасл». Прогноз: Де Брёйне и Стерлинг пригвоздят середняка на «Этихаде» В четырёх последних домашних играх «Сити» одержал четыре победы с общим счётом 14:0.

А при таких раскладах есть смысл рассмотреть лобовую победу «Ливерпуля» за скромный коэффициент 1.65. Также интересно смотрится классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89. Если объединить эти варианты, коэффициент будет в районе 2.40.



Бригада Клоппа не испытывает проблем с забитыми мячами и наверняка сумеет отгрузить парочку. Однако «Брайтон» на своём поле тоже не стесняется идти вперёд. За 16 игр в текущем сезоне он имеет 19 забитых мячей.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль»

После паузы у «Ливерпуля» некоторые проблемы с выездными матчами, однако на этот раз, на наш взгляд, он сумеет добиться успеха. Дело в том, что «Брайтон» является очень удобным соперником для красных: за семь игр с «чайками» они добыли семь побед, забив при этом 21 мяч. На таком фоне мы бы проверили стражу две ставки.



Ставка 1: победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.65.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89.