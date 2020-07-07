«Рома» — «Парма». Прогноз: Джеко, Смоллинг и Мхитарян намучаются с середняком Серии А

8 июля «Рома» примет «Парму» в матче 31-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Рома» — «Парма»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча Серии А «Рома» — «Парма» (08.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 5 июля только завершился 30-й тур, а уже 7 числа стартует 31-й. Продолжат программу 8 июля сразу шесть поединков, один из них — «Рома» — «Парма». Встреча запланирована на 22:45 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Рома» в прошлом туре гостила у «Наполи» и потерпела поражение со счётом 1:2. Счёт открыли хозяева на 55-й минуте, получилось его сравнять через пять минут благодаря точному удару Генриха Мхитаряна, однако зацепиться за очки в итоге не вышло. Добавим только, что неаполитанцы смотрелись предпочтительнее и победили по делу.



Это поражение стало для римлян третьим подряд. За четыре игры в Серии А после паузы они сумели набрать лишь три очка и подпустили близко к себе целую группу преследователей. Сейчас у команды 48 очков и пятая позиция, однако у замыкающего топ-6 «Наполи» баллов столько же, а у идущего седьмым «Милана» всего на два меньше. Очень плотно.



«Парма» тем временем находится в середине турнирной таблицы. За 30 туров она набрала 39 баллов и сейчас занимает 12-ю позицию. О зоне вылета думать не приходится, но и еврокубки тоже не близко: дистанция до шестого места теперь составляет целых девять пунктов.

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После паузы «крестоносцы» провели на одну встречу больше, чем их ближайший соперник, поскольку играли матч перенесённого 25-го тура. Впрочем, набрать получилось всего лишь на один балл больше. А в последних трёх турах они также потерпели три поражения, то есть поводов для радости минимум.



Теперь «Парме» предстоит выезд к «Роме», и тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками. В девяти последних игр с «крестоносцами» римляне одержали семь побед и потерпели всего лишь одно поражение. Также ещё случилась одна ничья.



Против «Пармы» также играет и то, что за 15 выездов в текущем сезоне она добыла лишь пять побед, а пропустила 24 мяча. Впрочем, отдать должное ей тоже нужно.

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Штука ещё в том, что жёлто-синие свой гол за игру непременно забивают. После паузы они провели пять поединков и успели оформить за это время целых девять мячей. А потому «Роме», которая нередко грешит в обороне, следует действовать внимательнее.



Понятно, что римляне выйдут фаворитом на матч, но, на наш взгляд, «крестоносцы» сумеют доставить им неудобства. Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + обе забьют за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Парма»

«Рома» справедливо идёт фаворитом. Она неплохо играет на выезде, а статистика личных встреч также полностью на её стороне. Однако, на наш взгляд, доставить неудобства «Парма» определённо способны. После паузы «крестоносцы» добиться желаемого результата не могут, но с результативностью у них проблем нет. При таких раскладах можно подумать над ставкой с коэффициентом возле «двойки».



Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01.

