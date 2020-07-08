«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Льорис, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы

9 июля «Борнмут» примет «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм» (09.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершился 33-й тур, а уже 7 июля стартовал 34-й. Продолжится программа 9 июля, среди прочих сразятся «Борнмут» и «Тоттенхэм Хотспур», встреча запланирована на 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах, Мане, Фирмино и Клопп обставят любимого клиента В семи последних очных встречах ливерпульцы одержали семь побед с общим счётом 21:4.

Положение «Борнмута» по-прежнему плачевное. Набрав за 33 тура 27 очков, он пребывает на 19-м месте, в зоне вылета. Шансы спастись, разумеется, ещё есть, причём солидные: дистанция до спасительной 17-й строчки составляет всего один балл. Однако просто точно не будет.



Во-первых, это мощнейшая конкуренция: сразу четыре клуба всеми силами стараются сохранить прописку в английской элите. А во-вторых, это кошмарное выступление клуба в последнее время. В прошлом туре «вишни» потерпели пятое кряду поражение, и теперь их серия без побед составляет аж восемь матчей.



«Тоттенхэм» в прошлом матче принимал «Эвертон» и одержал победу с минимальным счётом. Территориальное преимущество было за хозяевами, да и в целом они смотрелись интереснее. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что единственный забитый мяч — это срез в свои ворота защитника гостей Майкла Кина.

«Ман Сити» — «Ньюкасл». Прогноз: Де Брёйне и Стерлинг пригвоздят середняка на «Этихаде» В четырёх последних домашних играх «Сити» одержал четыре победы с общим счётом 14:0.

Эти три очка позволили «шпорам» продолжить борьбу за еврокубки. Сейчас они располагаются на восьмой строчке, имея в своём активе 48 баллов. До замыкающего топ-6 «Вулверхэмптона» не хватает каких-то четырёх пунктов. За пять туров до конца сезона восполнить их вполне возможно, правда, конкуренция велика.



Подопечным Жозе Моуринью предстоит выезд к «Борнмуту». В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэму» даются выезды с трудом. В 16 гостевых матчей он потерпел 7 поражений и пропустил аж 28 голов.



Однако сейчас «вишни» переживают непростой период. В последних восьми поединках в АПЛ они пропустили 21 мяч и набрали всего один балл, показатели кошмарные. Против команды также играет и статистика личных встреч.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук разделает Максименко, Джикию и Айртона в дерби В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.

С 2015 года соперники встретились девять раз. В семи случаях победу одерживали «шпоры» и только в одном — «Борнмут». А ещё один раз случалась ничья. В общем, шансы гостей на таком фоне кажутся скромными.



Любопытно также и то, что «Тоттенхэм» умудрился забить за это время целых 25 голов, а пропустить всего пять. Цифры весьма красноречивые, а потому можно было бы подумать над лобовой победой гостей. Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм»

Дела у «Борнмута» плохи, а поправить их в ближайшее время едва ли удастся. «Тоттенхэм», даже играя на выезде не так стабильно, всё равно выйдет на матч фаворитом. Кошмарная серия «вишен» уже достигла пяти поражений кряду. Против них также играет и статистика личных встреч. При таких раскладах мы бы проверили лобовую победу гостей.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.74.