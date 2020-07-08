«Мальорка» — «Леванте». Прогноз: Эрнани, Рочина и Майораль отправят «островитян» в Сегунду

9 июля «Мальорка» и «Леванте» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Мальорки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Леванте»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 9 июля «Мальорка» — «Леванте» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз матча Примеры «Мальорка» — «Леванте» (09.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры продолжится в четверг, 9 июля, тремя матчами. В 20:30 мск «Мальорка» начнёт выяснять отношения с «Леванте».

Формально обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы, хотя по факту их положение невероятно различается. У «Леванте» всё замечательно, задача на сезон выполнена давно и уверенно. Сохранение прописки в элитном дивизионе не стало проблемой: 43 очка, 12-е место.

Дотянуть до еврокубков, конечно, не получится, зато и назад оглядываться не придётся. Зона вылета находится аж в 14 пунктах, то есть нет даже теоретических шансов на понижение в классе. Соответственно остаток сезона превращается в формальность, «лягушки» играют в своё удовольствие.

«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах, Мане, Фирмино и Клопп обставят любимого клиента В семи последних очных встречах ливерпульцы одержали семь побед с общим счётом 21:4.

Что самое удивительное, получается очень даже неплохо. В семи матчах после рестарта первенства состоялось всего одно поражение, да и то от мощного мадридского «Атлетико» со счётом 0:1, причём единственный гол забили в свои ворота. А в остальном результаты замечательные — две победы и четыре ничьих.

Что любопытно, выигрывают пока валенсийцы строго с разницей в два мяча (3:1 у «Эспаньола» и 4:2 у «Бетиса»), а ничьи катают исключительно низовые. Предпочитают счёт 1:1 (с «Валенсией», «Севильей» и «Реалом Сосьедад»), а один раз дело обошлось вообще без голов (0:0 с «Вальядолидом»).

И на таком фоне на Х2 дают прекрасный коэффициент 1.87. Хотя соперник находится в зоне вылета и совсем не впечатляет. «Мальорка» набрала 29 очков, располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. До спасительной 17-й позиции целых шесть пунктов, то есть шансы избежать вылета в Сегунду невысоки.

«Рома» — «Парма». Прогноз: Джеко, Смоллинг и Мхитарян намучаются с середняком Серии А «Парма» за пять матчей после паузы забила девять мячей.

Понятно, что «островитяне» будут предельно сосредоточены и станут вгрызаться в каждый мяч, но прежде убойная мотивация им никак не помогала. Жалкие четыре очка в семи предыдущих поединках — 1:1 с «Леганесом» (который выступает ещё хуже) и 5:1 «Сельтой» (где залетело всё, что только могло).

И пять поражений, четыре из которых — всухую. Единственное — на своём поле «Мальорка» выступает достойно (24 очка в 17 встречах), а вот «Леванте» на выезде до паузы совсем не впечатлял. Зато после неё набрал пять баллов в трёх гостевых играх, ни разу не уступив. Хозяевам нужно побеждать на заказ, а действовать первым номером у них получается туго.

На наш взгляд, «лягушки» получат возможности для проведения контратак, забьют один-два гола и этого с большой долей вероятности хватит для набора очков. Возьмём Х2 за 1.87, вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Леванте» 9 июля

Хозяева бьются за выживание, а гостям уже ничего не надо. Но есть проблема. Первые даже в таких условиях набрали в семи турах всего четыре очка. А вторые, напротив, потерпели лишь одно поражение. Да и то на тоненького от мадридского «Атлетико». Одной мотивации для победы над таким «Леванте» вряд ли хватит, а способна ли «Мальорка» предложить что-то ещё — большой вопрос.

Ставка: «Леванте» не проиграет за 1.87.