«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз: «святые» заставят попотеть Анчелотти и Ришарлисона

9 июля «Эвертон» примет «Саутгемптон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Саутгемптон»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершился 33-й тур, а уже 7 июля стартовал 34-й. Продолжит программу 9 июля, битва «Эвертона» и «Саутгемптона», встреча запланирована на 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук разделает Максименко, Джикию и Айртона в дерби В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.

«Эвертон» в прошлом туре потерпел поражение от одного из главных конкурентов в борьбе за Лигу Европы. Клуб гостил у «Тоттенхэма» и проиграл со счётом 0:1. «Шпоры» владели инициативой и в целом выглядели интереснее, однако тут надо сказать, что единственный забитый гол — срез мяча защитника гостей Майкла Кина в свои ворота.



Потеря очков может стать для «ирисок» ключевой на заключительном отрезке первенства. Сейчас они располагаются на 12-й строчке с 44 баллами в активе. Дистанция до шестого места составляет целых восемь пунктов, так что за пять туров до конца сезона будет тяжело бороться за еврокубки.



«Саутгемптон», сыграв после паузы четыре встречи, выглядит очень убедительно. Если не считать домашнее поражение от лондонского «Арсенала» (0:2) в 31-м туре, где хозяева натурально привезли себе два мяча, всё складывается весьма удачно. В остальных трёх случаях получилось набрать все девять возможных очков.

«Рома» — «Парма». Прогноз: Джеко, Смоллинг и Мхитарян намучаются с середняком Серии А «Парма» за пять матчей после паузы забила девять мячей.

Сперва «святые» в гостях разнесли аутсайдера «Норвич Сити» (3:0), затем случилась уверенная гостевая победа над «Уотфордом» (3:1). А в прошлом туре они сумели оставить не у дел злой «Манчестер Сити», обыграв того у себя дома с минимальным счётом. Хотя, конечно, тут надо бы сказать, что гол «горожане» сами подарили хозяевам поля, а в оставшееся время исправить ситуацию не смогли.



В турнирной таблице чемпионата Англии клуб из Саутгемптона теперь идёт на 13-й позиции. После 33 туров он набрал 43 очка. Отрыв от зоны вылета составляет 16 баллов, так что команда уже гарантированно останется в английской элите.



Теперь «Саутгемптону» предстоит выезд к «Эвертону», и тут стоит сказать о выездной статистике команды. Дело в том, что «святые» входят в топ-5 АПЛ по набранным очкам в гостях. За 16 игр они успели добыть 8 побед и забить 25 мячей.

«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах, Мане, Фирмино и Клопп обставят любимого клиента В семи последних очных встречах ливерпульцы одержали семь побед с общим счётом 21:4.

Впрочем, у себя дома «Эвертон» не даёт спуску абсолютно никому. К слову, за семь игр на своём поле под руководством Карло Анчелотти клуб ни разу не проиграл. При этом было забито ровно 10 голов, что весьма неплохо.



Однако сейчас важнейшую роль играет психология. Едва ли кто-то из соперников будет мотивирован больше, но «святые» на днях обыграли «Манчестер Сити» и явно находятся на подъёме. А неплохая гостевая серия наверняка придаст сил. При таких раскладах мы бы проверили классический Х2 за вполне рабочий коэффициент 1.81.



Также интересным вариантом выглядит ставка «обе забьют» за коэффициент 1.77. «Саутгемптон» умеет и любит забивать на выезде, а вот с обороной не всё так гладко. «Ириски», к слову, тоже нередко грешат в защите, так что ждём от команд голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон»

«Эвертон» на своём поле под руководством Карло Анчелотти не даёт спуску абсолютно никому, однако на стороне «Саутгемптона» сразу несколько факторов. Во-первых, после паузы команда выглядит весьма хорошо. Во-вторых, у неё выдающаяся статистика игр на выезде (топ-5 АПЛ по набранным очкам в гостях). Ну а в-третьих, «святые» в прошлом туре обыграли мощнейший «Манчестер Сити» и сейчас находятся на подъёме. На таком фоне мы бы проверили сразу две ставки.



Ставка 1: «Саутгемптон» не проиграет за коэффициент 1.81.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.77.