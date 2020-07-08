СПАЛ — «Удинезе». Прогноз: Бекао и Петанья помогут зайти коэффициенту 2.38 в матче Серии А

9 июля СПАЛ и «Удинезе» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Удинезе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех СПАЛ оценён букмекерами коэффициентом 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Удинезе»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 9 июля СПАЛ — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.65.

Анализ и прогноз матча Серии А СПАЛ — «Удинезе» (09.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались четыре полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 31-го тура завершится в четверг, 9 июня, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 20:30 мск в Ферраре.

Местный СПАЛ на стадионе «Паоло Мацца» сразится с «Удинезе». Соперники не просто находятся в нижней половине таблицы, они ведут борьбу за выживание. И всё же их положение сильно разнится. «Удинезе» сумел выправить ситуацию и создать кое-какой задел, подарив себе право на ошибку.

На данный момент чёрно-белые занимают 15-ю позицию в итальянской Серии А, имея в активе 32 очка. Отрыв от зоны вылета составляет пять пунктов — не так много, но для уверенности в себе достаточно. В двух предыдущих турах удалось набрать четыре балла, хотя соперники были не из приятных.

«Эйбар» — «Леганес». Прогноз: кровь, пот и слёзы в игре на выживание чемпионата Испании Для сохранения шансов на спасение гостям нужна только победа.

Для начала подопечные Луки Готти сенсационно хлопнули на выезде «Рому» (2:0). Разумеется, без удачи здесь не обошлось: на исходе получаса римляне остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Диего Перотти. Даже после этого игра оказалась вполне равной, но реализация гостей оказалась лучше.

А в воскресенье состоялась ничья с «Дженоа», о которой стоит сожалеть. Дело в том, что к 81-й минуте клуб из Удине вёл с разницей в два мяча. А потом началось — не уследили за опытнейшим Гораном Пандевым и получили пенальти на 97-й минуте. Андреа Пинамонти с добивания спас генуэзцев (2:2).

У СПАЛ дела идут просто кошмарно. Всего 19 очков в 30 турах и последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет девять баллов, пусть и при игре в запасе. Какие-то шансы на спасение остаются, ведь впереди ещё восемь матчей. Но для этого нужно выйти на победный путь как можно быстрее.

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Пока не получается абсолютно ничего. В четырёх турах набрано лишь одно очко: 0:1 от «Кальяри», 1:3 от «Наполи», 2:2 с «Миланом» и 0:3 от «Сампдории». Неудивительно, что на таком фоне букмекеры считают гостей фаворитом. Состав у них действительно симпатичнее, да и на скамейке вариантов побольше.

В родных стенах бело-голубые набрали жалкие девять очков за сезон. Естественно, это худший показатель во всей Серии А. Единственное — пропускают они совсем немного (баланс мячей 13:23 за 14 поединков), в подавляющем большинстве случаев проигрывая с разницей в один-два гола.

От этого и оттолкнёмся. Можно не мудрить и взять победу «Удинезе» с нулевой форой за аккуратные 1.63. Но если вы любите ловить коэффициенты посерьёзнее, подумайте о двух ставках: П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.50 и Х2 + обе забьют за 2.38. Последний вариант проходил в четырёх из пяти предыдущих домашних матчей СПАЛ.

Прогноз и ставки на матч СПАЛ — «Удинезе» 9 июля

«Удинезе» в порядке. В двух предыдущих турах он набрал четыре очка, одолев «Рому» и упустив победу над «Дженоа». СПАЛ тем временем в четырёх поединках после паузы зацепил лишь один балл, вылет в Серию В кажется неизбежностью. В четырёх из пяти предыдущих домашних матчах клубы из Феррары проходил вариант Х2 + обе забьют. Его и проверим.

Ставка: «Удинезе» не проиграет + обе забьют за 2.38.