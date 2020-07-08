«Рубин» — «Краснодар». Прогноз: Слуцкий не помешает Шапи и Бергу сесть на хвост «Локо»

9 июля «Рубин» и «Краснодар» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Краснодар»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 9 июля «Рубин» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (09.07.2020)
Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.
Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в четверг, 9 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 20:30 мск в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
Местный «Рубин» сразится с «Краснодаром». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что их всё же роднит. Дело в том, что обе команды после рестарта сезона выглядят не лучшим образом и часто теряют очки.
Казанцы чувствуют себя вполне неплохо, ведь семь очков за четыре тура — хороший результат для участника борьбы за выживание. Вот только непосредственно качество футбола оставляет гнетущее впечатление. Обе победы получились на тоненького и стали возможными в первую очередь благодаря везению.
2:1 с «Уралом» добыты в абсолютной равной игре, в которой заключительные 20 минут «шмели» имели численное преимущество. В нужный момент подтащил Юрий Дюпин, а всё остальное сделала примитивность соперника — бесконечные забросы и навесы центральные защитники спокойно нейтрализовывали.
Дальше последовало безнадёжное поражение от «Локомотива» (0:2) и нулевая ничья с «Уфой» (оппонент смотрелся лучше, особенно в первом тайме). В воскресенье удалось одолеть дышащий на ладан «Оренбург» (1:0), но и тут гордиться особенно нечем. Гости играли фактически без замен и выглядели не хуже. Снова выручил Дюпин, плюс возникли вопросы по судейству.
«Краснодар» после паузы вышел на поле всего дважды: игру с «Динамо» перенесли, а «Оренбургу» засчитали техническое поражение. Результат — одно очко в двух поединках при довольно симпатичном футболе. С «Ростовом» натурально не повезло (1:1): «быки» открыли счёт и имели огромное количество моментов, но реализация подкачала, а на 101-й минуте последовало наказание. Ивелин Попов отличился с пенальти.
Затем была яркая домашняя игра с «Зенитом» (2:4), где подопечные Мурада Мусаева здорово провели первый тайм. Вновь решающими стали детали: привоз Юрия Газинского в дебюте, нереализованный пенальти, потеря концентрации после второго забитого мяча. Сине-бело-голубые не превзошли хозяев по количеству моментов, но взяли своё за счёт внимательности и хладнокровия.
В сильно упрощённом варианте ситуация представляется примерно так: «Рубин» показывал бледный футбол и перебрал очков, а «Краснодар» выглядел симпатично, но получил меньше заслуженного. На дистанции качество футбола должно окупаться, благо что по уровню исполнителей у гостей наблюдается заметное преимущество.
Также нужно учитывать, что казанцы — один из любимых соперников «быков». В 16 предыдущих очных встречах они одержали 12 побед при двух поражениях и двух ничьих. Леонид Слуцкий никак не может добиться от подопечных стабильной игры, так что злой и мотивированный «Краснодар» имеет хорошие шансы приблизиться к «Локомотиву».
На лобовую победу фаворита дают достойный коэффициент 2.08, а потому можно не мудрить. Варианты посмелее — П2 с форой (-1) за прекрасные 3.04, а также ИТБ 1.5 гола «Краснодара» за 2.24. «Рубин» много ошибается в обороне и часто хватает карточки.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 9 июля
Казанцы после возобновления сезона исправно набирают очки, но показывают бледный футбол. У «Краснодара» ситуация противоположная. Разница в исполнительском мастерстве очевидна, а главное — статистика очных встреч полностью на стороне гостей (12 побед и две ничьи в 16 предыдущих поединках). Возьмём П2 за 2.08.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.08.
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