«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Рашфорд и Погба наведут шороху в Бирмингеме

9 июля «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «МЮ»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» (09.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершился 33-й тур, а уже 7 июля стартовал 34-й. Завершится программа 9 июля, среди прочего сразятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», встреча запланирована на 22:15 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Астон Вилле», откровенно говоря, не везёт. После паузы она успела провести целых пять матчей, четыре из которых с представителями топ-9 АПЛ. Да и пятый поединок был с довольно-таки крепким соперником — «Ньюкаслом».



На этом отрезке «львы» сумели набрать лишь два очка. Ничьи состоялись с «Шеффилдом» (0:0) и, собственно, «Ньюкаслом» (1:1). Остальные три встречи с «Челси» (1:2), «Вулверхэмптоном» (0:1) и «Ливерпулем» (0:2) они проиграли, хотя везде смотрелись достойно.

Положение у бирмингемцев и без того весьма плачевное. За 33 тура они набрали только 27 очков и сейчас борятся за выживание, находясь на 18-й строчке. Правда, шансы спастись ещё есть, поскольку до спасительной 17-й позиции не хватает четырех пунктов, а занимающий её «Уотфорд» провел на одну игру больше.

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«Манчестер Юнайтед» после паузы очень хорош. В четырёх играх чемпионата Англии он сумел набрать 10 из 12 возможных баллов, что в сумме с осечками конкурентов позволяет клубу даже всерьёз претендовать на борьбу за Лигу чемпионов.



После 33 туров «красные дьяволы» имеют в своём активе 55 очков и чистое пятое место в турнирной таблице АПЛ. А до замыкающего четвёрку лидеров «Лестер Сити» не хватает лишь четырёх пунктов. При этом «лисы» успели провести на одну игру больше.



В прошлом туре манкунианцы на родном «Олд Траффорде» принимали аутсайдера «Борнмут» и сумели победить со счётом 5:2. Матч получился зрелищным, с двумя пенальти и обилием красивых голов. Стоит также отметить, что хозяева даже пропустили первыми на 15-й минуте.

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Теперь «Манчестер Юнайтед» поедет к ещё одному аутсайдеру АПЛ «Астон Вилле», и тут, надо сказать, преимущество на их стороне. К слову, в предыдущих 12 очных противостояниях «красные дьяволы» ни разу не проиграли и добыли 10 побед с общим счётом 26:5. Однако в форы мы бы лезть не стали.

Манкунианцы, конечно, сейчас смотрятся очень хорошо, но главный их конёк всё же — домашние игры. Бирмингемцы, в свою очередь, дома выступают лучше, чем на выезде, и имеют 19 забитых мячей за 16 игр на своём поле. При этом в предыдущих шести играх они забили шесть мяча, то есть как раз ровно по одному голу в среднем за встречу.



При таких раскладах есть смысл рассмотреть комбинированный вариант Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Статистика личных встреч на нашей стороне. В 10 из 14 последних матчей «МЮ» не проигрывал, а команды пробивали верх.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» после паузы очень хорош, а вот «Астон Вилле» не везёт. И в предстоящем поединке шансов у аутсайдера тоже маловато. Дело ещё и в том, что манкунианцы не проигрывают бирмингемцам уже 15 матчей кряду, при этом в 10 случаях соперники непременно забивали больше 2,5 мяча. На таком фоне мы бы проверили комбинированную ставку. На выезде «МЮ» на так хорош, как дома, а «Вилла» на своём поле доставляет неудобства практически всем.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.