«Верона» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку, Эриксен и Алексис превзойдут Боккетти и Борини

9 июля «Верона» и «Интер» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Интер»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 9 июля «Верона» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча Серии А «Верона» — «Интер» (09.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались четыре полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 31-го тура завершится в четверг, 9 июня, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 22:45 в Вероне.

Местный одноимённый клуб на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» сразится с «Интером». Соперники находятся в верхней половине турнирной таблицы и проводят сезон в соответствии с ожиданиями. Правда, они могли бы рассчитывать на большее, если б провели рестарт первенства несколько удачнее.

Жёлто-синие — образцовый пример словосочетания «крепкий середняк». Грамотный и обученный коллектив, который компенсирует нехватку исполнительского мастерства дисциплиной и надёжностью. Забивает он не так уж много, но пропускает ещё реже. Это достаточно для нахождения в топ-8.

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На данный момент «мастифы» располагают на восьмой строчке в Серии А с 42 очками. Кое-какие шансы зацепиться за еврокубки ещё остаются: «Рома» находится в шести пунктах, а уже отыгравший в 31-м туре «Милан» — в семи. И всё же стоит признать, что конкуренты откровенно сильнее.

В любом случае финиш в десятке сильнейших станет отличным результатом. Борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах, ведь отрыв от зоны вылета составляет 15 очков. За семь туров аутсайдеры столько не отыграют. После возобновления сезона подопечные Ивана Юрича набрали семь очков в пяти поединках.

Обыграли двух крепких середняков с разницей в один мяч (2:1 с «Кальяри» и 3:2 с «Вероной»), скатали ничью в гостях у «Сассуоло» (3:3, хотя имели фору в два гола). Поражение от «Наполи» (0:2) тоже не вызывает вопросов. Единственная проблема — 0:2 от едва живой «Брешии» в минувшем туре. Владения мячом было много, но ошибки в обороне всё перечеркнули.

«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Льорис, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы В девяти очных встречах с «Борнмутом» «шпоры» добыли семь побед.

У «Интера» амбиции принципиально иные. За попадание в Лигу чемпионов можно не беспокоиться — располагающийся на пятой строчке «Милан» отстаёт аж на 15 баллов. Нерадзурри занимают третью позицию в турнирной таблице. Они вполне могли включиться в гонку за скудетто или по крайней мере обойти «Лацио», который слишком часто допускает осечки.

Да только сами подопечные Антонио Конте в прошлом туре умудрились проиграть в родных стенах «Болонье» (1:2), хотя забили первыми, получили численное преимущество на 57-й минуте, а вскоре ещё и не реализовали пенальти. Теперь нерадзурри отстают от «Лацио» на четыре очка, имея игру в запасе.

Впрочем, с «Вероной» миланцы в последнее время играют замечательно. В шести предыдущих поединках они набрали 16 очков из 18 возможных. П2 за 1.79 смотрится вполне нормально. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.11. Оборона у «мастифов» крепкая, больше двух мячей они пропускают по праздникам.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Интер» 9 июля

«Интер» накануне умудрился проиграть «Болонье», хотя имел всё необходимое для победы. Состав у него заметно крепче, а злость и мотивация не позволят валять дурака. «Верона» хороша в обороне и редко пропускает больше двух мячей, так что П2 через общий низ выглядит вполне симпатично.

Ставка: победа «Интера» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.11.