«Рубин» — «Краснодар» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 9 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 9 июля.

На что ставить в футболе 9 июля

В РПЛ завершится 27-й тур. «Рубин» в Казани примет «Краснодар». Футболистам придётся играть в 35-градусную жару. Начало встречи – в 20:30. Кроме того, в четверг сыграют «Урал» и «Динамо».

В АПЛ запланированы три игры. «Борнмут» примет «Тоттенхэм», «Эвертон» — «Саутгемптон», а «Астон Вилла» сыграет с «МЮ». Команда Сульшера набрала крейсерский ход и рвется в Лигу чемпионов! Но и парням из Бирмингема нужны очки как воздух – «Вилла» стоит на вылет.

В Испании центральный матч дня – встреча «Атлетика» и «Севильи». Кроме того, «Эйбар» сыграет с «Леганесом», а «Мальорка» — с «Леванте».

В Серии А две встречи. «СПАЛ» примет «Удинезе», а «Интер» после конфуза в матче с «Болоньей» отправится в гости к «Вероне». Посмотрим, получится ли у подопечных Антонио Конте реабилитироваться перед болельщиками.

Играть в четверг будут по всей Европе, каждый найдёт для себя событие для ставки. Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 9 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ ещё надеется на его возобновление в августе. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 9 июля

В Новой Зеландии возобновилось первенство по баскетболу. В 08:30 начнут играть «Таранаки Маунтейн Эйрс» и «Нельсон Джайнтс», а двумя часами позже – «Кентербери Рэмс» и «Окленд Хаскис». Играют в баскетбол и в Израиле – важнейший матч между иерусалимским «Хапоэлем» и «Маккаби» из Тель-Авива.

В чемпионате Греции по волейболу состоится первый финальный матч. «Олимпиакос» против «Панатинаикоса», начало – в 19:00.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!

В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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