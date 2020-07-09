«Хаддерсфилд Таун» — «Лутон». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче Чемпионшипа

Битва прямых конкурентов по борьбе за выживание — это всегда интересно.

10 июля «Хаддерфилд Таун» сыграет с «Лутон Таун» в матче 43-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Хаддерсфилда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Лутона» оценён букмекерами коэффициентом 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 10 июля «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.65.

Анализ и прогноз матча «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон Таун» (10.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Пять полных туров уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 43-го тура откроется в пятницу, 10 июля, двумя поединками. Самый ранний из них стартует в 20:00 мск в Хаддерсфилде, где местный «Хаддерсфилд Таун» на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» сразится с «Лутон Таун». Похоже, будет очень жарко, поскольку речь идёт о прямых конкурентах.

Соперники не просто находятся в нижней половине турнирной таблицы — они борются за выживание. Правда, с разной степенью успешности. «Терьеры» худо-бедно выправили положение, сейчас они занимают 18-е место в Чемпионшипе, имея в активе 47 баллов. Отрыв от зоны вылета — три пункта.

Команда вернулась с карантина двумя поражениями с разницей в два мяча (0:2 от «Уигана» и 1:3 от «Ноттингем Форест»), зато потом дело пошло на лад. В трёх последующих турах удалось набрать пять очков, хотя уровень оппозиции казался довольно крепким. Начали с разгромной победы в гостях над «Бирмингем Сити» (3:0) — быстрый гол, уверенная игра вторым номером, ещё два мяча после перерыва.

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А дальше случились две нулевые ничьи с представителями середины турнирной таблицы — «Престон Норт Энд» и «Редингом». Обе игры получились довольно закрытыми и близкими. В первой соперник оказался чуть ближе к голу, во второй — «Хаддерсфилд» создал немного больше. Но мирные исходы вполне справедливы.

«Лутон Таун» замыкает таблицу Чемпионшипа, набрав всего 41 балл. И это ещё команда встрепенулась, уступив в пяти турах после возобновления первенства лишь один раз (0:5 от «Рединга»). Стоит выделить два момента. Во-первых, все остальные поединки выдались низовыми, заканчиваясь исключительно со счётом 1:1 или 0:1.

Во-вторых, «шляпники» слишком часто делят очки. Всего одна победа (1:0 на выезде с мощным «Суонси Сити») при трёх мирных исходах. Как нетрудно догадаться, всего до единого — со счётом 1:1. Разброс противников был максимальным — середняк «Престон», лидирующий «Лидс Юнайтед» и идущий предпоследним «Барнсли».

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Как видно, соперники ведут борьбу за выживание, а потому вряд ли станут раскрываться и лишний раз рисковать. Логично предположить закрытый футбол, при котором опасные моменты станут возникать в час по чайной ложке. Линия букмекеров кажется справедливой: состав у «терьеров» чуть мощнее, плюс своё поле может сказаться.

Брать ли П1 за 1.87 — дело вкуса, всё же «Лутон» в последнее время смотрится здорово. Мы бы выбирали между двух вариантов. Классическими тотал меньше 2.5 гола за 1.95 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73. Вариант посмелее — 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.38.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон»

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы и бьются за выживание, при этом в последних турах результаты пошли на лад. Состав у хозяев покрепче, плюс преимущество своего поля рискует сказаться. Возьмём 1Х через общий низ. В четырёх из пяти матчей с участием «Лутона» после паузы забивалось строго по 1-2 гола, да и положение соперников не способствует открытому футболу.

Ставка: «Хаддерсфилд» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.38.

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