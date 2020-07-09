«Фулхэм» — «Кардифф». Прогноз: огонь, голы и эмоции в битве претендентов на выход в АПЛ

10 июля «Фулхэм» сыграет с «Кардифф Сити» в матче 43-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 22:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Фулхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Кардифф Сити» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф Сити»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 10 июля «Фулхэм» — «Кардифф Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча «Фулхэм» — «Кардифф Сити» (10.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Пять полных туров уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 43-го тура откроется в пятницу, 10 июля, двумя поединками. Самый поздний из них стартует в 22:15 мск в Лондоне, где местный «Фулхэм» на стадионе «Крэйвен Коттедж» сразится с «Кардифф Сити». Речь идёт о претендентах на повышение в классе, хотя выйти в АПЛ напрямую им вряд ли удастся.

Тут надо бы коротко напомнить регламент: два лучших клуба Чемпионшипа по итогам сезона автоматически поднимаются в английскую Премьер-лигу, а оставшаяся путёвка разыгрывается в плей-офф ещё между четырьмя клубами. Соответственно, для участия в этом мини-турнире необходимо попасть в топ-6.

«Фулхэм» фактически обеспечил себе плей-офф: чистое четвёртое место в турнирной таблице, 73 очка очка в активе, отрыв от идущего седьмым «Дерби Каунти» составляет 12 пунктов. В теории даже остаются шансы на прямое попадание в АПЛ, но для этого нужно выигрывать без пауз, поскольку «Лидс» находится в пяти баллах при игре в запасе.

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«Дачники» начали рестарт с двух сухих поражений подряд — 0:2 от «Брентфорда» и 0:3 от «Лидс Юнайтед». Зато дальше дела пошли в гору. Три матча — три победы. Все до единой — нервные, трудовые, с разницей в один мяч. Пострадали «Куинз Парк Рейнджерс» (2:1), «Бирмингем Сити» (1:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

А вот положение «Кардифф Сити» куда менее устойчивое. 64 очка, шестое место в Чемпионшипе. Допрыгнуть до топ-2 теперь точно не удастся, приходится смотреть назад. А там — целая толпа желающих попытать удачи в надежде добраться до АПЛ. В радиусе шести пунктов находятся аж шесть клубов.

Следует учесть несколько факторов, каждый из которых говорит в пользу хозяев. Во-первых, статистика очных встреч. В 10 предыдущих поединках лондонцы потерпели всего одно поражение. Во-вторых, на выезде валлийцы в нынешнем сезоне совсем не блещут — 7 побед, 7 мирных исходов и 7 поражений при отрицательной разнице голов (30:34).

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И заключительный момент — аж в 9 из 10 последних поединков «Фулхэма» и «Кардиффа» голы забивались в обе стороны. Для Чемпионшипа это редкость. В принципе, можно не мудрить и взять классическую ставку «обе забьют» за приличный коэффициент 1.90. Если хотите поднять куш, можно рассмотреть следующие варианты.

Прежде всего, 1Х + обе забьют за 2.34, он доезжал в восьми из десяти предыдущих очных встреч. Для такого коэффициента проходимость просто безумная. И второй — П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.25. Дело в том, что никаких разгромов в истории противостояния не было, все победы одерживаются в напряжённой борьбе, поскольку соперники сопоставимы по общему уровню.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф Сити»

Обе команды находятся в топ-6. Только «Кардифф» слабо выступает на выезде (семь побед в 21 матче, разница голов 30:34) и традиционно испытывает проблемы с «Фулхэмом». В 10 предыдущих очных встречах лондонцы уступили лишь однажды. Также отметим, что в девяти случаях голы забивались в обе стороны. Объединим эти условия и получим дивный коэффициент 2.34.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет + обе забьют за 2.34.

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