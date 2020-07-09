«Реал» — «Алавес». Прогноз: Зидан, Куртуа и Рамос оставят «Барселону» без надежды на титул

10 июля «Реал Мадрид» и «Алавес» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 18.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Алавес»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 10 июля «Реал» — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.70.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Мадрид» — «Алавес» (10.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры завершится в пятницу, 10 июля, двумя матчами. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск.

В Мадриде местный «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» сразится с «Алавесом». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. У «сливочных» они максимально благородные — долгожданный чемпионский титул.

Который невероятно близок. Команда до сих пор не допустила ни единой осечки после выхода с карантина (единственная среди всех участников чемпионата Испании). Семь матчей — семь побед с общим счётом 13:2. Предыдущий гол был пропущен аж 367 минут назад, в Сан-Себастьяне.

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«Барселона» такой темп не потянула, в результате чего положение подопечных Зинедина Зидана оказалось невероятно комфортным. На данный момент они опережают единственного преследователя на одно очко, да ещё и имеют игру в запасе. Больше того — при равенстве баллов мадридцы окажутся выше, так как имеют преимущество по личным встречам.

Соответственно задача формулируется так: набрать как минимум восемь очков в четырёх заключительных поединках. Календарь вполне рабочий, а потому шансы кажутся большими. Начать предстоит с «Алавеса», который ещё совсем недавно располагался в середине турнирной таблицы.

Однако в пяти предыдущих встречах «славные» потерпели пять поражений с общим счётом 1:12. Конечно, в первую очередь их подкосил разнос от «Сельты» — 0:6 в Виго стали чувствительным ударом по уверенности в собственных силах. Подобного счёта команда не заслуживала, всё решило удаление на 27-й минуте.

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Дальше неудачи случались исключительно на тоненького, с разницей в один-два мяча. 0:1 от «Осасуны», 1:2 от мадридского «Атлетико», 0:2 от «Гранады» и 0:1 от «Вальядолида». Теперь «Алавес» оказался на 16-й строчке в чемпионате Испании с 35 очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего шесть пунктов.

Победа «Реала» всухую за 1.90 просто кричит о себе. Мадридцы не пропускают на протяжении четырёх матчей, а гости в пяти предыдущих турах ни разу не отличились с игры. Единственный гол они забили с пенальти, да и то на 93-й минуте, когда всё уже было ясно. Очевидно, что шансы забить у аутсайдера невелики.

Статистика очных встреч также говорит в пользу фаворита. В шести из семи случаев мадридцы одержали победу, общая разница голов — 18:4. Вряд ли «сливочные» станут рвать жилы и гнаться за разгромным счётом, но преимущество в исполнительском мастерстве и плохая форма оппонента позволяет рассчитывать на два-три мяча. А это должно хватить для победы.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Алавес» 10 июля

Мадридцы летят на всех парах к долгожданному чемпионству. Они одержали четыре сухие победы кряду, а «Алавес» идёт на серии из пяти поражений. За это время удалось отличиться лишь однажды, да и то с пенальти на 93-й минуте. На таком фоне пройти мимо П1 всухую за 1.90 невозможно.

Ставка: победа «Реала» всухую за 1.90.