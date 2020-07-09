Петр Ян — Жозе Алду. Прогноз на UFC: россиянин отправит легенду в отпуск и возьмёт титул

Бой Петр Ян — Жозе Алду состоится 12 июля 2020 года. Титульный поединок в наилегчайшей весовой категории пройдёт в рамках UFC 251. Начало — не ранее 06:30 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Петра Яна: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.35, успех Жозе Алду идёт за 3.28, ставки на ничью принимаются за 40.0.

Прогноз и анализ боя UFC Петр Ян — Жозе Алду (12.07.2020)

Кард UFC 250 из-за пандемии коронавируса выглядел необычайно слабо для номерного (и уж тем более — юбилейного) ивента. Зато UFC 251 имеет все шансы стать одним из ярких и шумных мероприятий за всю историю организации. На то есть сразу несколько причин, каждая из которых звучит солидно.

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Начнём с необычных условий. Дело в том, что это будет первый ивент на Бойцовском острове в Абу-Даби, что само по себе крайне интересно и добавляет антуража. Президент UFC Дэйна Уайт говорил об этом на протяжении нескольких месяцев, сумев довести начатое до конца.



Второе и самое главное — кард действительно в полном порядке. Состоятся аж три титульных поединка, причём каждый из них может похвастать симпатичной вывеской. Российских любителей единоборств, естественно, прежде всего интересует бой Петра Яна с бразильцем Жозе Алду.



Собственно, никаких вопросов по участию российского бойца быть не может. Титульник он заслужил. К 27 годам за плечами Яна отличный рекорд — 14 побед при одном поражении. Единственная неудача состоялась ещё в марте 2016 года раздельным решением. Вокруг неё ходит много споров — большинство специалистов считают, что Магомед Магомедов смотрелся тогда ничуть не лучше.

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В UFC уроженец Красноярского края дебютировал два года назад. Они получились крайне насыщенными: шесть боёв — шесть побед. Все до единой — бесспорные. Три — единогласными решениями, два — техническими нокаутами. А в декабре 2019 года No Mercy уложил спать опытнейшего Юрайю Фэйбера.



Тогда Яну в начале третьего раунда удался великолепный удар ногой в голову. Неудивительно, что букмекеры считают его фаворитом: россиянин только выходит на пик, находится в самом расцвете сил и невероятно опасен. А вот Жозе Алду получил шанс только благодаря громкому имени.



Бразилец — живая легенда MMA, он был чемпионом UFC ещё в 2011 году и семь раз защитил титул. А потом пропустил встречный контрудар от Конора Магрегора на 13-й секунде. С тех произошло много событий, но гордиться особенно нечем. Ещё несколько поражений, переход в легчайший вес и неудачный дебют — вот, собственно, и всё.

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В шести предыдущих боях Жозе уступил четыре раза. Уровень оппозиции в порядке — два технических нокаута от Макса Холлоуэя в третьих раундах, плюс единогласное решение с Алексом Волкановски. В легчайшем весе он дрался всего однажды — в декабре 2019 года проиграл раздельным решением Марлону Мораису.



В общем, с чисто спортивной точки зрения определённо имеются и более достойные претенденты на титульник. В то же время всем уже давно понятно, что UFC и чистый спорт — это не совсем одно и то же. А продать громкое имя бразильца нетрудно даже после неудачной серии, чем Дэйна Уайт и воспользовался.



В стойке у Яна будет полнейшее преимущество, с ударной техникой здесь всё замечательно. Стиль россиянина — постоянный прессинг и давление, при которых оппонент просто не может выдохнуть. Резкий и мощный удар может прилететь в любую секунду из любой точки.

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Пётр наверняка постарается закончить бой как можно раньше — молодость, уверенность в себе и мощный удар должны в этом помочь. Если Алду не будет использовать фирменные лоукики (а в последнее время мы их видели по большим праздникам), ему придётся туго.



Задача Жозе — не позволять No Mercy чувствовать себя хозяином октагона. Шанс бывшего чемпиона — это прежде всего борьба и поздние раунды. Россиянин чертовски хорош и опасен, но пятираундовый формат ему не знаком. В принципе, этот фактор при определённых условиях способен оказаться решающим.



Расклад видится примерно таким: шансы Яна действительно выше, хотя коэффициент на его победу слишком скромен. Лучшие годы Алду позади, но он всё ещё достаточно хорош, чтобы связать бойкого претендента. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 в первом-третьем раунде за 2.70 и тоталом меньше 3.5 раунда за 1.90.

Прогноз на бой Петр Ян — Жозе Алду 12 июля 2020

Ян одержал в UFC шесть побед из шести возможных, заслужив титульник. Он любит прессинговать и давить на оппонента с первой секунды, не давая тому перевести дух. Алду всё ещё опасен, но в шести предыдущих боях потерпел четыре поражения. У бразильца будет шанс в поздних раундах, но дойдёт ли до них с ударной техникой Петра — большой вопрос. Ставим на россиянина, бывшему чемпиону будет сложно поддержать предложенный темп.



Ставка: победа Яна в первом-третьем раундах за 2.70.