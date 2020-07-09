Камару Усман — Хорхе Масвидаль. Прогноз на UFC 251: Нигерийский кошмар защитит титул

Бой Камару Усман — Хорхе Масвидаль состоится 12 июля 2020 года. Титульный поединок в полусредней весовой категории пройдёт в рамках UFC 251. Начало — не ранее 07:30 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Усмана: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33, успех Масвидаля идёт за 3.24, ставки на ничью принимаются за 42.0.

Прогноз и анализ боя UFC Камару Усман — Хорхе Масвидаль (12.07.2020)

Кард UFC 250 из-за пандемии коронавируса выглядел необычайно слабо для номерного (и уж тем более — юбилейного) ивента. Зато UFC 251 имеет все шансы стать одним из ярких и шумных мероприятий за всю историю организации. На то есть сразу несколько причин, каждая из которых звучит солидно.

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Прежде всего — необычные условия. Дело в том, что это будет первый ивент на Бойцовском острове в Абу-Даби, что само по себе крайне интересно и добавляет антуража. Президент UFC Дэйна Уайт говорил об этом на протяжении нескольких месяцев, сумев довести начатое до конца.



Второе и самое главное — кард действительно в полном порядке. Состоятся аж три титульных поединка, причём каждый из них может похвастать симпатичной вывеской. Камару Усман в полусредней весовой категории проведёт вторую защиту титула, соперник — Хорхе Масвидаль.



Изначально чемпион должен был драться с Гилбертом Бёрнсом, но у того нашли коронавирус. На коротком уведомлении драться согласился Масвидаль. Впрочем, экс-чемпион UFC Дастин Порье уже сказал, что американец должен находиться в хороших кондициях, поскольку прошёл полноценный тренировочный лагерь.

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Усман в полнейшем порядке, его доминация уже давно не вызывает вопросов. Рекорд 16-1, причём единственное поражение состоялось ещё в 2013 году. С тех пор — 15 побед подряд. Четыре предыдущих — над Демианом Майей, Рафаэлом дос Аньосом, Тайроном Вудли и Колби Ковингтоном. Крепкая оппозиция.



Нигерийский кошмар крайне расчётлив. Стиль и главные козыри знают абсолютно все: великолепный партер и солидная мощь. Вот только сделать никто ничего не может. Выносливость потрясающая, все пять раундов проводит на одном дыхании. В стойке ведёт себя максимально аккуратно.

Никакой тяги к зрелищности, неоправданному риску и авантюрам. Минимум разменов ударами, максимум переводов в партер, где преимущество в мощи и навыках позволяет пригвоздить оппонента к земле и залёживать столько, сколько потребуется. По очкам такого не победить.

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У Масвидаля полный порядок с ударом. Собственно, он идёт на серии из трёх побед, каждая из которых — досрочная. Вот только Камару — это вовсе не Бен Аскрен. Потому рисунок боя и кажется очевидным: Хорхе постарается вложиться в удар и реализовать шанс панчера, а Усман — переводить претендента в партер и делать своё дело.



Коэффициенты букмекеров выглядят абсолютно логично. В борьбе у чемпиона будет громадное преимущество, так что скорее всего нас ожидает долгий бой, в котором Нигерийский кошмар сумеет защитить титул. Либо единогласным решением судей, либо в поздних раундах.



Следовательно, между этими двумя вариантами мы и будем выбирать. Победа Усмана решением идёт за сочный коэффициент 2.90, а победа Усмана в третьим-пятом раундах — за 4.80. Нам больше нравится первая ставка, но это дело вкуса.

Прогноз на бой UFC 251 Усман — Масвидаль 12 июля 2020

Масвидаль — яркий боец с мощным ударом, но против Усмана его шансы минимальны. Вариант один — хорошенько попасть. Нигерийский кошмар не ввязывается в размены и при малейшей возможности переводит оппонента в партер. Внизу у чемпиона будет огромное преимущество, а защищаться от тейкдаунов Хорхе будет сложно.



Ставка: победа Усмана по очкам за 2.90.