«Норвич» — «Вест Хэм». Прогноз: внезапное зрелище в матче аутсайдеров чемпионата Англии

11 июля «Норвич» примет «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.76.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Норвич» — «Вест Хэм»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Норвич» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Норвич Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» (11.07.2020)
Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 числа стартует 35-й. Открыть программу предстоит «Норвич Сити» и «Вест Хэм Юнайтед».
«Норвич Сити» в прошлом туре на выезде потерпел очередное поражение, ставшее шестым кряду. На этот раз обидчиком выступил «Уотфорд» (1:2), который также борется за выживание в хвосте таблицы. Гости даже забили быстрый гол, однако «шершни» оперативно отыгрались, а во втором тайме оформили второй.
Это поражение только усугубило положение «канареек». После 34 туров они по-прежнему имеют в своём активе 21 балл и замыкают турнирную таблицу АПЛ. До спасительной 17-й строчки, на которой остановился «Уотфорд», на данный момент не хватает 10 пунктов, так что фактически клуб из Нориджа одной ногой уже в Чемпионшипе.
«Вест Хэм Юнайтед» за пять матчей после паузы сумел набрать четыре очка. Результат очень скромный, но в условиях борьбы за выживание худо-бедно терпимый. По крайней мере он позволил команде выползти из зоны вылета, поднявшись на 16-е место. Сейчас у неё в активе 31 балл.
Забраться повыше будет проблематично, поскольку у занимающего 15-е место «Брайтона» в копилке больше на пять баллов, а у идущего 14-м «Кристал Пэлас» — сразу на 11. Так что лондонцы вынуждены барахтаться в хвосте, рассчитывая лишь на свои силы и осечки группы преследователей.
После сенсационной домашней победы над «Челси» Фрэнка Лэмпарда (3:2) «молотобойцы» скатали не менее удивительную ничью с «Ньюкаслом» на выезде (2:2). Зато в прошлом туре случилось привычное домашнее поражение от «Бёрнли» с минимальным счётом. Хотя, конечно, стоит отметить, что хозяева смотрелись куда интереснее: владели мячом и часто били по воротам.
Теперь «Вест Хэм Юнайтед» ожидает ещё один выезд, на этот раз к аутсайдеру текущего розыгрыша чемпионата Англии «Норвичу». До этого с 2013 года соперники встречались в АПЛ семь раз. Трижды победы добивался лондонский клуб и ещё три раза случалась ничья. И только однажды победителем вышла команда из Нориджа.
Однако примечательно здесь ещё и то, что на двоих команды умудрились забить 19 мячей. 11 на свой счёт записали «молотобойцы», а ещё семь оформили «канарейки». В текущем же сезоне с обороной наблюдаются явные проблемы как у тех, так и у других. За 34 сыгранных матча «Норвич Сити» умудрился достать мяч из сетки своих ворот аж 63 раза, что является худшим показателем в АПЛ на данный момент.
«Вест Хэм Юнайтед» за то же время пропустил лишь на четыре гола меньше, то есть гордиться тоже совсем нечем. А с учётом вполне неплохого подбора исполнителей и подавно. При таких раскладах мы бы ожидали от команд результативного футбола.
Всё-таки и те, и другие умеют пользоваться ошибками соперников, а их должно быть немало. Можно проверить ставку обе забьют за приемлемый коэффициент 1.68. Повысить выигрыш можно комбинированным вариантом Х2 + обе забьют. Он представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. На наш взгляд, шансы на проход никак не меньше 50%.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Вест Хэм»
«Вест Хэм Юнайтед», в отличие от «Норвича», имеет реальные шансы сохранить прописку в элите. К тому же он сейчас смотрится куда предпочтительнее. Однако кошмарная игра в обороне едва ли позволит гостям рассчитывать на лёгкую прогулку. «Канарейки» умеют пользоваться ошибками соперников, а их должно быть немало. На таком фоне мы бы проверили ставку с коэффициентом 2.17.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.17.
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