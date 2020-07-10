«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клопп, Алисон и ван Дейк получат от Выдры с Тарковски

11 июля «Ливерпуль» примет «Бёрнли» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Бёрнли»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли» (11.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11-го числа стартует 35-й. Среди прочих в субботу пройдёт поединок «Ливерпуля» и «Бёрнли».

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«Ливерпуль» в предыдущем туре гостил у «Брайтона» и одержал третью победу за пять игр после паузы. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, однако хозяевам стоит отдать должное. «Чайки» на фоне чемпиона Англии смотрелись весьма неплохо: сумели нанести 12 ударов в сторону ворот Алисона Бекера и забить один мяч, а процент владения мячом составил нестыдные 44.



«Бёрнли» после паузы идёт очень уверенно: за пять игр клуб набрал 10 из 15 возможных очков. Единственное поражение случилось в гостях в дебютной встрече с грозным «Манчестер Сити» (0:5), а ничья вышла с крепким «Шеффилд Юнайтед» (1:1), который заметно оклемался.



В остальном же бордовые наводят шороху, хотя соперники были не самыми мощными. Получилось обыграть с минимальным счётом дома бьющийся за выживание «Уотфорд», а также случились две гостевые победы с таким же счётом над «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед».

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После 34 туров клуб из Бёрнли имеет в своём активе 49 баллов и занимает девятое место. Отставание в каких-то три очка от замыкающего топ-6 «Вулверхэмптона» позволяет вовсю претендовать на еврокубки. Терять ему нечего, поскольку прописка в английской элите уже гарантирована, так что замахнуться на подвиг определённо можно.



Календарь у команды вполне играбельный. Не считая «Ливерпуль», из мощных соперников тут лишь прямой конкурент в борьбе за Лигу Европы «Вулверхэмптон». А в остальном — скромный «Норвич» и середняк «Брайтон», с которыми можно и нужно набирать очки.



Впрочем, это уже вопросы ближайшего будущего, а пока «Бёрнли» предстоит тяжелейший выезд к «Ливерпулю», а непростым он будет сразу по нескольким причинам. Во-первых, это неудачная статистика личных встреч. Мерсисайдцы встречались с командой из Бёрнли в АПЛ 11 раз: девять из них завершились в их пользу и лишь одна — победой «Бёрнли».

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Второй момент — мерсисайдцы в текущем сезоне английской Премьер-лиги очень хорошо играют дома. К слову, даже в двух играх после паузы на своём поле красные сумели оформить шесть мячей, не пропустив при этом ни одного. Убойная статистика.



Однако мы бы рискнули и проверили гол «Бёрнли» за коэффициент 1.83. Дело в том, что у клуба из одноименного города появилась отличная возможность побороться за еврокубки, так что проблем с мотивацией возникнуть не должно. Терять ему всё равно уже нечего, а потому жаться к своим воротам всю игру он едва ли станет.



Любопытно также и то, что бордовые входят в топ-7 АПЛ по набранным очкам на выезде. При этом в предыдущих шести играх в гостях было забито шесть мячей. А проиграли на этом отрезке они лишь раз. Потерявший турнирную мотивацию чемпион наверняка предоставит возможность отличиться.

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Стоит также отметить и тот факт, что в последних трёх поединках с мерсисайдцами в Ливерпуле «Бёрнли» непременно забивал и оформил аж четыре мяча. Вероятно, Юрген Клопп сделает перестановки в основном составе, как это было в игре против «Брайтона», что породит ошибки из-за отсутствия сыгранности. Так что у гостей определённо будет возможность отличиться и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли»

Понятно, что «Ливерпуль» выйдет фаворитом на предстоящий поединок. Мерсисайдцы играют дома, а их домашняя статистика практически безукоризненна. Однако, на наш взгляд, «Бёрнли» сумеет потрепать нервы чемпиону Англии. Бордовые очень хорошо играют на выезде, да и с мотивацией проблем быть не должно, поскольку клуб вполне может зацепиться за еврокубки.



Ставка: «Бёрнли» забьёт за коэффициент 1.83.