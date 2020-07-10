«Осасуна» — «Сельта». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас сделают ещё один шаг к спасению

11 июля «Осасуна» и «Сельта» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 11 июля «Осасуна» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.25.

Анализ и прогноз матча Примеры «Осасуна» — «Сельта» (11.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами. Самый ранний из них начнётся в 18:00 мск.

В Памплоне местная «Осасуна» на стадионе «Эль-Садар» сразится с «Сельтой». Обе команды формально находятся в нижней половине турнирной таблицы, хотя по факту чувствуют себя замечательно — положение устойчивое, результаты в порядке. Завершение сезона обещает получиться спокойным.

В первую очередь это касается красных: 45 очков и чистое 11-е место в чемпионате Испании. Борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах, поскольку открывающая зону вылета «Мальорка» отстаёт на 16 пунктов. Остаются даже теоретические шансы на еврокубки, но подобный расклад всё же из области фантастики.

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Для этого нужно набирать в оставшихся трёх турах максимально возможное количество очков и надеяться, что конкуренты повально станут допускать осечки. В общем, подопечные Хагобы Аррасате лишены турнирной мотивации, что постепенно начинает проявляться. В двух предыдущих турах набран лишь один балл.

Больше того — команда даже ни разу не сумела забить. Для начала сгоняла нулевую ничью с крепким «Хетафе» (0:0) в невероятно закрытой игре, где опасные моменты практически не возникали. А затем по всем статьям влетела на выезде «Бетису» (0:3). Севильцы забили два мяча к 25-й минуте и спокойно довели дело до победы.

«Сельта» напрочь завалила первую часть сезона, зато потом постепенно выправила ситуацию. В 13 предыдущих встречах «кельты» потерпели всего два поражения. Попутно сумев испортить жизнь «Севилье» (2:1), «Реалу» (2:2), «Реалу Сосьедад» (1:0), «Барселоне» (2:2) и мадридскому «Атлетико» (1:1).

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Коллекция скальпов солидная. С «матрасниками», справедливости ради, всё же заметно повезло. Подопечные Диего Симеоне создали побольше, но с реализацией не задалось, а клуб из Виго использовал не самую очевидную возможность. Впрочем, это уже детали. А главное в другом — сделан ещё один шаг к сохранению прописки в элите.

Сейчас подопечные Оскара Гарсии находятся на 16-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 36 очков. Отрыв от зоны вылета составляет четыре балла, причём «Мальорке» в ближайшем туре сражаться с «Севильей». Также заметим, что «Сельта» традиционно удачно играет с «Осасуной» — две победы и три ничьи в пяти предыдущих случаях.

Собственно, мирный исход полностью устроит оба коллектива, так что можно не мудрить и проверить прекрасный коэффициент 3.25. Вариант попроще — тотал больше 2 гола за 1.78. Во-первых, обе команды находятся в комфортном положении и могут позволить себе не ждать у моря погоды.

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Во-вторых, в четырёх последних поединках с участием «Сельты» голы непременно забивались в обе стороны. На «обе забьют» букмекеры дают солидный 2.03, но линия на тотал позволяет подстраховаться на случай счёта 2:0. Так и сделаем.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Осасуна» — «Сельта» 11 июля

«Осасуна» давно выполнила задачу на сезон и спокойно балансирует в середине турнирной таблицы. «Сельта» пока не может чувствовать себя в безопасности, но запас тоже имеется. В четырёх предыдущих матчах с участием «кельтов» голы забивались в обе стороны, а красные сейчас могут себе позволить действовать смелее. Пожалуй, парочку мячей мы тут увидим.

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.78.