«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Дзюбу, Азмуна и Ракицкого ждёт жаркий приём в Грозном

11 июля «Ахмат» и «Зенит» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Зенит»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 11 июля «Ахмат» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Ахмат» — «Зенит» (11.07.2020)
Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.
Позади пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами.
В 18:30 мск в Грозном местный «Ахмат» начнёт выяснять отношения с «Зенитом». Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы, хотя главное заключается даже не в этом. Прежде всего нужно отметить разницу в уровне мотивации: одна из команд находится в гуще борьбы, а вторая доигрывает сезон в своё удовольствие.
Сине-бело-голубые триумфально выполнили задачу, вновь став чемпионом России. Причём ещё по итогам 26-го тура, поскольку «Локомотив» и «Краснодар» синхронно спотыкаются на каждом шагу, а все остальные находились слишком далеко. Первый домашний матч после приятного события уже состоялся.
В среду подопечные Сергея Семака разделали «Сочи» (2:1). Никакой игры в поддавки не было и близко: бодрый футбол с обилием единоборств, стыков, эмоций. А ещё — три жёлтые карточки уже к шестой минуте и три забитых гола, среди которых выделяется восхитительный удар Малкома.
Теперь «Зенит» опережает ближайшего преследователя на 15 очков, хотя цифры в такой ситуации отходят на второй план. Календарь из-за пандемии коронавируса необычайно плотный, времени на восстановление нет, да и мотивация минимальна. Кроме того, в уме нужно держать полуфинал Кубка России со «Спартаком».
Вот там результат будет иметь огромное значение, ведь имеется реальный шанс оформить долгожданный золотой дубль. Лишние травмы и повреждения перед столь принципиальной битвой никому не нужны, так что в двух ближайших турах (15 июля предстоит сразиться с обескровленным «Оренбургом», уже фактически вылетевшим в ФНЛ) имеются основания для значительной ротации.
А вот «Ахмат» продолжает бороться за выживание. После выхода с карантина дела пошли на лад: 10 очков в пяти турах позволили покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сейчас грозненцы находятся на 13-й позиции, опережая открывающие зону вылета «Крылья Советов» на три пункта.
Право на ошибку имеется, но не более того. Самарцы приободрились после отставки Миодрага Божовича и просто так не сдадутся. Кроме того, нужно учитывать статистику очных встреч. «Зенит» в последнее время неудачно играет в Грозном — три ничьи и два поражения в пяти предыдущих случаях.
Собственно, в основное время петербуржцы не выигрывали у «Ахмата» на его поле аж с апреля 2015 года. На наш взгляд, хозяева за счёт мотивации, своего поля и ротации у оппонента имеют хорошие шансы зацепить очки. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.05 и ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.66.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 11 июля
«Зенит» уже решил все вопросы и лишён турнирной мотивации. До полуфинала Кубка России со «Спартаком» остаётся неделя, получить травму в такой ситуации никто не хочет. Заметная ротация состава вполне вероятна. «Ахмат» тем временем набрал ход, крайне мотивирован, а главное — в пяти предыдущих очных встречах на своём поле не уступил ни разу.
Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.66.
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