«Шеффилд» — «Челси». Прогноз: Жиру, Виллиан и Лэмпард не выйдут сухими из воды

11 июля «Шеффилд Юнайтед» примет «Челси» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Челси»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Шеффилд» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (11.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 июля стартует 35-й. Среди прочих в субботу сразятся «Шеффилд Юнайтед» и лондонский «Челси».

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«Шеффилд» после неудачного возвращения в большой футбол определённо набрал форму и вернулся в привычную колею. В предыдущих трёх турах клуб сумел набрать семь из девяти возможных очков. Хотя тут стоит отметить, что в соперниках у него были крепкие орешки.



Сперва «клинки» у себя дома не позволили ничего сделать одному из конкурентов в борьбе за еврокубки «Тоттенхэму» (3:1), а затем на выезде поделили очки с «Бёрнли» (1:1), который после паузы имеет всего одно поражение. В прошлом же туре команда из Шеффилда принимала ещё одного конкурента в борьбе за еврокубки «Вулверхэмптон», сумев вставить палку в колёса и ему (1:0). Причём победный гол забил центральный защитник Джон Иган уже на добавленных ко второму тайму минутах.



Благодаря этому удачному отрезку клуб, претендующий на роль главного открытия сезона АПЛ, до сих пор вовсю претендует на попадание в еврокубки. После 34 туров он имеет в своём активе 51 очко и чистое седьмое место. Отставание от шестой строчки, гарантированно дающей право на выход в Лигу Европы, составляет всего лишь один пункт.

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Хотя, конечно, надо сказать, что оставшийся календарь у «клинков» более чем внушительный. Тут, помимо «Челси», и представитель топ-4 «Лестер Сити», и неуступчивый «Эвертон» мудрого Карло Анчелотти, и удивляющий после паузы «Саутгемптон». Так что попотеть явно придётся.



«Челси» вместе с Фрэнком Лэмпардом продолжает преодолевать преграды на своём пути. За пять игр после паузы добыто четыре победы. Единственная осечка случилась в гостевом матче с одним из аутсайдеров АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). Но здесь стоит сказать, что подопечные молодого английского специалиста смотрелись лучше.



В предыдущих же двух турах они сполна исправились за тот промах. Сперва был всухую разгромлен «Уотфорд» (3:0), а затем не без трудностей прибит колючий «Кристал Пэлас» (3:2). Любопытно, что в обоих матчах лондонцы умудрились наколотить по три мяча.

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Такой уверенный результат в сумме с неудачей «Лестера» взгромоздил «пенсионеров» прямиком на третью строчку. После 34 туров у них ровно 60 очков. Однако расслабляться нельзя, поскольку отрыв от ближайшего преследователя составляет всего лишь один пункт.



А с календарём у синих не всё так гладко. На оставшиеся четыре тура приходятся один аутсайдер «Норвич Сити» и сразу три представителя топ-7 АПЛ: «Ливерпуль», «Вулверхэмптон» и, соответственно, «Шеффилд». С последним, к слову, команде из столицы Великобритании придётся сразиться в гостях уже в следующем туре.



Встреча первого тура проходила на «Стэмфорд Бридж» и завершилась результативной ничьей 2:2. Тогда, между прочим, хозяева забили два мяча в первом тайме и отдыхать ушли с комфортной форой. Однако пропустили быстрый гол после перерыва и в итоге удержать победный счёт не смогли, получив ещё один в концовке.

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На этот раз лондонцам тоже будет трудно выйти сухими из воды. Дело в том, что «клинки» очень хорошо играют у себя дома. По набранным очкам на своём поле они входят в топ-8 английской Премьер-лиги. При этом за 17 игр у них получилось оформить 21 мяч, то есть больше гола в среднем за игру.

«Челси» же на выезде играет очень хорошо, располагаясь на второй строчке по набранным очкам в гостях. Однако клуб непозволительно много пропускает. За 17 выездов он вытащил из сетки целых 30 мячей, что в среднем за игру составляет 1,76 пропущенного гола. Многовато для основного претендента на Лигу чемпионов.



При таких раскладах есть смысл проверить гол «Шеффилда». Букмекеры дают за него вполне приемлемый коэффициент 1.70. Любопытной ставкой также выглядит победа лондонцев по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 2.05.

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Подопечные Фрэнка Лэмпарда будут играть в гостях, но всё равно постараются взять мяч под свой контроль, как они это любят делать. Для «клинков» вариант окопаться у собственной штрафной и ждать своего момента смотрится весьма неплохо — команда обладает слаженной обороной и привыкла так играть. Всё это должно породить массу подступов и ударов со стороны гостей, что чревато стандартными положениями с угла поля.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд» — «Челси»

«Челси» после паузы выглядит отлично: за пять игр после паузы он добыл четыре победы. К тому же, команда Фрэнка Лэмпарда мощно играет на выезде. Она постарается прижать хозяев к воротам. Однако выйти сухими из воды лондонцам будет трудно, поскольку «Шеффилд» прекрасно знает, как играть вторым номером против фаворитов. Тем более «клинки» входят в топ-8 АПЛ по набранным очкам на своём поле. При таких раскладах мы бы проверили сразу две ставки.



Ставка 1: победа «Челси» по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 2.05.



Ставка 2: гол «Шеффилда» за коэффициент 1.70.