«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз: «чайки» больно клюнут Де Брёйне и Гвардиолу

11 июля «Брайтон» примет «Манчестер Сити» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ман Сити»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» (11.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11-го числа стартует 35-й. Среди прочих в субботу сразятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити».

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«Брайтону» не повезло. После паузы он провёл пять поединков и четыре из них — с представителями топ-8 АПЛ. Впрочем, даже при таких раскладах клуб умудрился набрать 7 из 15 возможных очков, а это очень солидный результат.



Получилось дома обыграть «Арсенал» (2:1), скатать нулевую ничью в гостях у «Лестера» и оставить не у дел аутсайдера «Норвич Сити» (1:0). Случилось также домашнее разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3), который после паузы очень хорош, а в прошлом туре «чайки» дома уступили чемпиону Англии «Ливерпулю» со счётом 1:3. Хотя и тут нельзя не сказать, что хозяева смотрелись не так плохо.



Удачный отрезок позволил «Альбиону» набрать в сумме 36 баллов. Сейчас он занимает комфортную 15-ю строчку и имеет великолепные шансы остаться в элитном дивизионе Англии. Отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, а до конца сезона осталось всего четыре тура.

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«Манчестер Сити» в прошлой игре добыл очередную крупную победу. На этот раз пострадал «Ньюкасл Юнайтед», который после рестарта сезона смотрелся крепко. Встреча проходила в Манчестере на «Этихаде» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.



Однако с выездами после паузы у «горожан» пока не клеится. Они провели две игры в гостях и потерпели два поражения. Впрочем, тут стоит отдать должное их соперникам: здесь мотивированный «Челси» Фрэнка Лэмпарда, у которого всё складывается (1:2), и колючий «Саутгемптон» (0:1), который после паузы удивляет.



В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы по-прежнему идут вторыми. Отрыв от замыкающего топ-3 «Челси» составляет девять баллов, а потому, скорее всего, они свои серебряные медали непременно получат. Остаётся готовиться к предстоящему полуфиналу Кубка Англии и приближающейся Лиге чемпионов.

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Теперь «Манчестер Сити» ожидает выезд к «Брайтону», и на этот раз добиться успеха у гостей шансов куда больше. Дело в том, что за шесть игр между соперниками в Кубке и чемпионате Англии «горожане» одержали шесть побед с общим счётом 16:2. Матч первого круга, к слову, состоялся на «Этихаде» и завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На этот раз мы бы тоже ожидали результативного футбола в исполнении команд. Причина простая — «чайки» на своём поле играют относительно неплохо и вполне могут больно клюнуть гостей. За 17 матчей у себя дома они имеют 20 забитых мячей, то есть чуть больше одного гола в среднем за встречу.



«Манчестер Сити», несмотря на осечки после паузы, входит в топ-3 по набранным очкам в гостевых поединках. При этом за 17 игр он забил 36 мячей, а пропустил 22. При таких раскладах можно подумать над комбинированной ставкой П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

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Определённо стоит также рассмотреть гол «Брайтона» за коэффициент 1.76. Клуб после паузы показывает себя достойно, да и вообще всегда старается играть в атаку. А «Сити» в предыдущих трёх выездах получил пять голов в свои ворота.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», разумеется, идёт фаворитом в букмекерских конторах. Шансы на его успех действительно велики: все же разница в классе довольно большая, да и статистика личных встреч на стороне гранда. Впрочем, «Брайтон» сейчас выступает достойно и вполне может принести неудобства «горожанам». На таком фоне мы бы проверили сразу две ставки.



Ставка 1: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.



Ставка 2: «Брайтон» забьёт за коэффициент 1.76.