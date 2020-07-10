«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: Месси, Суарес, Гризманн и Пике усыпят болельщиков

11 июля «Вальядолид» и «Барселона» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 11.75.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 11 июля «Вальядолид» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45.
Анализ и прогноз матча Примеры «Вальядолид» — «Барселона» (11.07.2020)
Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.
Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами. В 20:30 мск «Вальядолид» на своём поле начнёт выяснять отношения с «Барселоной».
Бело-фиолетовые проводят крепкий сезон, находясь в шаге от выполнения основной задачи. Они набрали 39 очков в 35 турах и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Сохранение прописки в элите на таком фоне кажется формальностью, ведь открывающая зону вылета «Мальорка» отстаёт на семь баллов.
В восьми турах после рестарта первенства «пусела» потерпела всего два поражения. Оба от представителей топ-8, оба на тоненького. Для начала недотерпели в гостях у мадридского «Атлетико» (0:1): долго удерживали ничейный счёт, однако на 83-й минуте Витоло всё же нашёл возможность отличиться.
А в этот вторник совсем немножко не хватило на «Месталье» (1:2). По количеству моментов «Вальядолид» ничуть не уступил «Валенсии», а ударов нанёс даже больше. Не хватило разве что реализации и везения. На 89-й минуте Ли Кан Ин принёс «летучим мышам» победу, времени отыграться не оставалось.
А вот на своём поле подопечные Серхио Гонсалеса в полном порядке — ни одного поражения в четырёх матчах после выхода с карантина, хотя среди соперников были «Сельта» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (0:0). Как видно, с обороной тут полный порядок, пропускает команда совсем немного.
«Барселона» тем временем успела допустить три осечки, потеряла первое место в турнирной таблице чемпионата Испании и может рассчитывать только на внезапный приступ эпилепсии у мадридского «Реала». Пока никаких оснований для этого нет, подопечные Зинедина Зидана после выхода с карантина только побеждают.
За три тура до окончания первенства каталонцы отстают от «Королевского клуба» на одно очко, притом что у соперника имеется игра в запасе. Но и это ещё не всё: при равном количестве баллов «сливочные» финишируют выше, поскольку имеют преимущество по дополнительным показателям (очные встречи).
Сине-гранатовые выглядят нестабильно. Вслед за ярким и справедливом разгромом мощного «Вильярреала» (4:1) последовала крайней бледная игра с «Эспаньолом» (1:0). Не получалось ровным счётом ничего. И всё же в итоге худший клуб чемпионата Испании, уже потерявший шансы на спасение, свой мяч пропустил.
«Вальядолид» обладает достойной обороной и мало пропускает, а атака подопечных Кике Сетьена слишком нестабильна. На таком фоне предпосылок к результативной игре немного, испортить всё может разве что быстрый гол. Также заметим, что в трёх из четырёх предыдущих очных встречах забивался ровно один мяч.
От этого и оттолкнёмся. Классический тотал меньше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах с отличным коэффициентом 2.25, варианты попроще — ИТМ 2 гола «Барселоны» за 2.03 и «обе забьют — нет» за 1.78. Созидание даётся каталонцам с трудом, на выезде особой прыти от них не ждём.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Барселона» 11 июля
У «Вальядолида» очень крепкая оборона, а в четырёх домашних матчах после рестарта сезона бело-фиолетовые вообще пропустили лишь однажды. «Барселона» никак не может обрести стабильность, накануне она едва дожала еле живой «Эспаньол». Скорее всего, фаворит одержит победу, но много не забьёт.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.
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