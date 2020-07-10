«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Айртон, Тиль и Понсе покажут Газизову товар лицом

Во всех пяти матчах «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.

11 июля «Сочи» и «Спартак» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Сочи» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 11 июля «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.

Анализ и прогноз матча РПЛ«Сочи» — «Спартак» (11.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами.

Самый поздний из них начнётся в 20:30 мск в Сочи, где местный одноимённый клуб на стадионе «Фишт» сразится со «Спартаком». Соперники находятся в середине турнирной таблицы, так что их вполне можно назвать прямыми конкурентами. Всё же разница составляет всего три очка.

Шансы красно-белых занять шестое место в Российской Премьер-Лиге тают на глазах. Они вышли с карантина яркой и справедливой победой в Туле над местным «Арсеналом» (3:2), а вот дальше начался кошмар. В четырёх последующих турах удалось набрать всего два очка — две ничьи и два поражения.

«Осасуна» — «Сельта». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас сделают ещё один шаг к спасению В четырёх предыдущих матчах с участием «кельтов» голы забивались в обе стороны.

Сначала не получилось взломать оборону «Уфы» (0:0), дальше — обидное поражение в дерби с ЦСКА (0:2) при ошибке Александра Максименко в эпизоде с первым голом. 2:3 от «Тамбова» в родных стенах сопровождались обсуждением работы судей, ничья в дерби с «Локомотивом» (1:1) вновь породила обсуждения арбитров.

Собственно, в обоих случаях предпосылки для этого имелись: гол Александра Соболева в ворота «волков» действительно был забит по правилам, а пенальти на Алексее Миранчуке никак не выглядел бетонным. Доменико Тедеско вспылил, получил красную карточку и провёл огненную пресс-конференцию. И это оказалось только началом.

Накануне клуб сменил генерального директора, место Томаса Цорна занял Шамиль Газизов. «Спартак» на опыте захватил информационное пространство, смотреть в таблицу на таком фоне совсем некогда. А там, к слову, всё очень печально — 33 очка, восьмое место в РПЛ, три пункта до идущей шестой «Уфы».

«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клопп, Алисон и ван Дейк получат от Выдры с Тарковски В предыдущих шести выездах «Бёрнли» потерпел всего одно поражение.

Качество футбола также оставляет желать лучшего: первым номером у красно-белых мало что получается, а ошибки в обороне никуда не делись. Возможность зацепиться за еврокубки остаётся через Кубок России, но для этого через неделю нужно будет обыгрывать в Санкт-Петербурге «Зенит», что само по себе крайне сложно.

В общем, «Спартак» привычно находится на распутье. Трудно предсказать, как огромное количество событий за короткий промежуток повлияют на коллектив. Ясно только одно — скучно точно не будет. Хотя в последние годы это данность. До «Зенита» ещё предстоит провести две игры в РПЛ — с «Сочи» и «Ахматом».

Подопечные Владимира Федотова испортили себе карму разгромом юношей «Ростова» (10:1), а вот дальше дело не пошло. Уже четыре поединка без побед. Правда, поражение всего одно, но тут нужно отметить, что во всех трёх мирных исходах противники — «Ахмат», «Динамо» и «Локомотив» — оказались ближе к победе.

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В остальном «горожане» выглядят бойко. Достаточно сказать, что в пяти встречах после возобновления сезона с их участием голы непременно забивались в обе стороны. В среду, например, получилось дать бой «Зениту»: игра выдалась яркой и событийной, с тремя голами. Сине-бело-голубые добыли победу (2:1), но с трудом.

Из-за непонятного состояния красно-белых делать прогноз крайне сложно, неслучайно букмекеры выставляют равную линию. Нам нравится ставка «обе забьют» с крепким коэффициентом 1.81. «Сочи», как мы уже говорили, исправно забивает и исправно пропускает. Подопечные Доменико Тедеско, в общем-то, тоже не против.

В трёх из пяти случаев «обе забьют» доезжала. Исключения — нули с «Уфой» (типичная история для команды Вадима Евсеева) и 0:2 в дерби, где была пара моментов в дебюте и отличный сейв Игоря Акинфеева во втором тайме. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.56. Изменения в руководстве вполне способны подстегнуть футболистов.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 11 июля

«Спартак» набрал всего два очка в четырёх предыдущих турах, а накануне пережил смену генерального директора. Как это повлияет на футболистов — загадка, потому лезть в исход не рискнём. Проверим «обе забьют» за 1.81. Красно-белые имеют моменты, но часто ошибаются у своих ворот. А «Сочи» во всех пяти матчах после рестарта сезона неизменно пропускал и забивал.

Ставка: обе забьют за 1.81.

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